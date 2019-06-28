【日盛投顧】整理量縮 回測季線尚有支撐

◆盤勢分析

1. 週五台股回檔修正，市場屏息以待，週末中美貿易戰的後續，因此觀望氣氛濃厚，最終指數下跌 43.07 點，跌幅 0.40%，收在 10,730.83 點，成交金額為 896.80 億元。三大法人合計賣超 21.18 億元，外資賣超 29.48 億元、投信買超 3.67 億元、自營商買超 4.63 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量縮，格局並未破壞，後勢若能維持量價同步，方有利多方盤勢。

（2）、均線：支撐為月線（約 10614 點）附近，壓力為 6/21 高點約 10850 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向下擴大，6 日 RSI 值（56）高於 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數漲幅 0.24%，收在 137.13 點，相對加權指數漲幅落後。支撐為月線（約 134.7 點），壓力為 6/21 約 138 點，KD 指標開口向下，呈現收斂，6 日 RSI 值（68）高於 50，短線偏多整理。

4. 觀盤重點：週末將有中美貿易會談結果，留意後勢回檔是否量縮或上攻成交量持續擴大，以及守穩季線支撐，台股選股方向可留意半導體、光學元件、PCB、金融、5G、散熱模組、高殖利率等。

電子股熄火 生技成短線避風港

1.IC 設計：族群個股各擁題材，6462 神盾受惠三星 A 系列及未來可望加入中國訂單，股價表現亮眼，其他指標股如 2454 聯發科、3034 聯詠、6533 晶心科、2379 瑞昱、3227 原相等可持續偏多追蹤。

2. 光學元件：延續漲勢，個股輪動至 3630 新鉅科強漲逾 5%，相關個股如 3406 玉晶光、3019 亞光、3008 大立光等股價相對大盤抗跌。

3.PCB：受惠 5G 商轉商機，需求增加，相關個股如 6213 聯茂、6274 台燿、4958 臻鼎 - KY、6269 台郡、2383 台光電等股價表現出色。ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠。

4. 生技：受中美貿易戰衝擊小，成為短線資金的避風港，相關個股如 6666 羅麗芬 - KY、4137 麗豐 - KY、1762 中化生、4174 浩鼎、1784 訊聯等股價逆勢收紅。

5. 運動休閒：運動產業需求旺，族群個股輪漲表現，如運動器材 1736 喬山、1593 祺驊、1515 力山、健身房 8462 柏文、高爾夫相關 6670 復盛應用、8924 大田等。

6. 金融：金融指數再創新高，資金轉往補漲個股，如 2882 國泰金、2881 富邦金、2888 新光金、2823 中壽等。其他指標股如 5876 上海商銀、2891 中信金、2890 永豐金、2886 兆豐金等。