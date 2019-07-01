少量多餐竟不利血糖控制！名醫解答了

文／早安健康編輯部

台灣洗腎密度世界第一，其中有四成病患因糖尿病控制不佳引發。高血糖導致糖尿病後，得到癌症機率比一般人高 2 倍、腦中風機率高 3 倍， 心臟血管疾病高出 2 至 4 倍，65％的糖尿病患主要死因為心血管疾病或腦中風。事實上，一旦確診糖尿病，下列這些疾病或症狀可能終身陪伴著你，全身上下既無所不在，又不易照顧。

與糖尿病相關的 70 種病症

穩控血糖吃幾餐？

三餐 vs. 斷食，定時定量 vs. 少量多餐，你一定常聽到這些進食原則。到底哪一種比較適合控制血糖？

少量多餐不利血糖控制

少量多餐為何不利血糖控制，洪建德醫師指出，少量多餐問題有三個：

1. 總食量增加：實際上吃下的食物總量比固定三餐要高。

2. 食物種類較不健康：除了三餐的內容會是正餐，多出來的「餐」食物往往是不健康的點心類。這會導致血糖升得很快，且可能營養不均衡。

3. 血糖始終偏高：一整天多餐，代表身體一直處於消化食物狀態，吸收後產生的血糖水準一直會較高，沒有降下來的機會。

三餐定時定量，白米飯吃這個量

三餐定時定量才是較佳的飲食習慣，當食物量在三餐間穩定分配，就能維持熱量穩定吸收，避免血糖大起大落或一直處於高檔。推廣吃白米飯的洪建德醫師，建議男性一餐吃 200 克白米飯，女性 150 克，再隨個人運動量及總熱量需求增減，例如年紀大後洪醫師改吃 150 克。

不過這些白米飯份量是多少？

來源：《早安健康》 2019 年 7 月

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