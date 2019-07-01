如果能重來一次…… 退休族最後悔這幾件事

撰文: 張國蓮

指望國家養 遇年改只能縮減開銷

伯力斯 64 歲退休，至今 14 年，他歷經 2 次年金改革，在馬英九任期內每年減少 15 萬元退休金，到了蔡英文執政，每年再減 36 萬元，合計每年減少 51 萬元，相當於每月少了 4.25 萬元收入。

一生奉獻給國家的伯力斯，一直相信國家會養自己一輩子的承諾，加上從來沒有學習任何理財知識，導致他在退休前完全沒有任何準備，因此當每月退休金減少後，他只能縮減開銷因應，雖然生活還算過得去，但心裡依然擔心，會不會哪天又來一次年改，讓他的每月生活費又再縮水？

人生若可以重來一次，伯力斯表示，最想學習的就是理財，因為他終於明白「老年生活不僅無法靠國家，也不能靠子女，能靠的只有自己」。而且只有自己準備的退休金比例越高，才能越不怕大環境的變化。

除了錢的問題，面對加速老化的身體，他也感嘆年輕時不聽長輩的提醒，等到開始過著「明天不知道能不能看到家人、朋友」的日子後，才知道若能先建立正確的退休觀念，就能心態更健康地面對身邊朋友凋零，這種每天都是「活在當下」的日子。現在，伯力斯只能靠著閱讀相關書籍來逐步調適自己，以面對身心老化的情況。

退休後沒固定收入 缺乏安全感

傑史塔克森 53 歲時因病退休，至今約 1 年半。在退休初期，他每天起床後無所事事，總是得「撐」到太陽下山，才準備洗澡睡覺。無聊的日子讓他必須一直思考、嘗試不同的事情，來找到退休生活的重心。

此外，他的另一個心中憂慮是退休金準備不夠。雖然傑史塔克森手中的資金逾千萬元，但是卻沒有固定收入，除了每天的基本生活花費，還有房貸得付，或多或少造成心理壓力，而且他發現周遭退休的朋友也多少擔心錢不夠用。

他深切體認到兩個事實：一是退休族多半希望資產還是能持續增加，才會擁有安全感，可是每一次投資都會稀釋手中原有的資金，讓退休者容易心生貪念，只看報酬率而忘記風險，成為容易受騙的一群；二是擁有一筆退休金的人容易成為目標，被業務以安全、高報酬率等話術勸誘投資各種金融商品，但最後大多都賠錢收場。

「說到底，就是因為退休者對於『多少錢才夠』只有模糊的概念，加上未來會活多久也不確定。」傑史塔克森感嘆地說，退休者的心中普遍缺乏安全感。

遇上金融海嘯 延後退休

顏回 45 歲時退休，她靠自己存夠退休金，子女也已獨立，近 4 年趁體力尚佳，在泰緬邊境當義工。她對「擁有財力與健康的身體而能及早退休」這件事感到慶幸。

顏回是農家小孩，10 歲時因家庭變故，失去了祖父母與母親，必須工作養活自己，打工項目有放牛、割草、種植農作物，以及到工廠當童工等。大學時她一邊念書、一邊在補習班打工，畢業後 1 年就創業，30 年來努力經營補習班，存下超過千萬元退休金。

顏回說，原本 2008 年就打算退休，卻遇到全球金融海嘯，補習班收入減少，個人投資也出現大幅虧損，迫使她不得不延後退休時間，幸好從年輕時她就努力工作累積財富，加上全球金融海嘯後投資獲利回升，才能讓她想退休就退，不必擔心退休金不夠。

顏回認為，年輕時設定退休目標後，要努力工作並做到該行的頂尖，同時不要浪費金錢或時間在一些小確幸上，把生活過得單純些，就能夠有效累積財富，養活現在與未來的自己，這也是她希望小孩努力的方向。例如她的女兒設定 40 歲退休，這幾年努力工作，並成為斜槓族來增加收入，就是希望不要拖到 65 歲才能退休，甚至不敢退休。

退休族

最後悔的 3 件事

從伯力斯到佩佩的告白，皆與 2018 年美國華盛頓郵報「退休族最後悔 3 件事」的報導內容相當一致，這 3 件事分別是「沒有存夠錢」、「太依賴福利制度」，以及「未在退休前把負債還清」。

沒有存夠錢與太依賴社會福利制度，結果都會導致退休金不夠。至於退休前應還清負債，是因退休後沒有固定收入，債務會吃掉基本生活費用，因此專家殷切提醒「不要揹債退休」。不管你是年紀尚輕、對退休無感，或像佩佩接近退休才懊悔資金不夠，都該醒悟並趁早靠自己做好準備，才能將「何時退休」的決定權掌握在自己手中。

1. 沒有存夠錢

2. 太依賴福利制度

3. 未在退休前把負債還清

來源：《Money 錢》 2019 年 7 月

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