安泰銀配息創下雙紀錄 今年業務策略聚焦5大面向

安泰銀行 (2849-TW) 今 (28) 日舉行股東會，通過每股配發現金股利 1 元，創配息新高，及連續 9 年配發現金股利雙紀錄。面對全球局勢充滿不穩定性，總經理俞宇琦表示，今年業務策略將聚焦有效調整資產配置等五大面向。

安泰銀行董事長丁予康表示，去年淨收益 64.09 億元，年增 0.78%，稅後純益為 22.1 億元，年增 5.23%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.26 元，優於前年的 1.24 元。排除前一年度一次性迴轉特別股利息費用約 3.9 億元的影響，去年淨收益、及稅後純益年成長 8% 及 30%。

丁予康表示，值得肯定的是，該行持續創造理想的獲利能力並厚植資本實力，稅前資產報酬率 0.92%，及普通股權益資本比率 14.13%，在本國銀行中，分別排名第六名及第五名。

安泰銀行總經理俞宇琦表示，今年業務策略將聚焦五大面向，分別為：(一) 有效調整資產配置、(二) 優化資本結構提升經營效能、(三) 推展有效的風險治理體系、(四) 擴大數位金融渠道，以倍增新戶數及暨有客戶滲透率、(五) 致力組織架構及人力配置最佳模式。

其中，為因應數位金融態勢，俞宇琦表示，該行採取創新、轉型二路並進策略，整合線上線下的平台資源，從軟硬體各面向強化客戶服務深度及產品往來廣度，近三年以來，該行申請數位服務的客戶數、交易率等均呈現成長趨勢。

展望今年，丁予康表示，美國經濟、全球經濟並無明顯復甦前景，中美貿易紛爭與地緣政治風險頻仍，預示這是個充滿不確性的一年，安泰銀仍會戰戰兢兢審慎應對，持續為股東創造穩定成長的投資價值。

今日股東會，經全體出席股東通過配發每股現金股利 1 元，高於去年的 0.6 元，創下配息新高，及連續 9 年配發現金股利雙紀錄，並同時通過授權董事長訂定配息基準日及方式，以今日收盤價 15.7 元計算，現金殖利率高達約 6.37%。

安泰銀表示，本次股息政策的調整，是衡平考量公司業務成長需求和股東期待，並兼顧股息發放金額的可續性為前提下所訂定。

同時，安泰銀行今年全面改選 11 席董事，包含一般董事 8 席，獨立董事 3 席。11 席董事中，除原獨立董事李伸一任期已達三屆，改由張偉婷當選，其餘第九屆董事仍獲選任。張偉婷曾擔任摩根士丹利公司副總裁，目前擔任達勝財務顧問公司執行董事。