〈英特磊股東會〉看好5G需求 今年營收目標仍維持成長逾1成

英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (28) 日舉行股東會，董事長暨總經理高永中表示，去年因美中貿易戰，整體產業環境比較困難，今年在 5G 通訊需求帶動下，砷化鎵 (GaAs) 與磷化銦 (InP) 相關產品動能可期，全年營收仍維持成長 1-2 成的目標，但仍要觀察 G20 後美中貿易戰後續。

高永中表示，去年受美中貿易戰影響，部份客戶需求轉保守、訂單減少，衝擊全年營收表現，面對大環境挑戰，將繼續開源節流，透過高技術含量，開發新市場，現在有很多計畫正在進行中，不會把問題全歸咎到全球政治，也不會聽天由命。

展望今年，高永中表示，仍維持先前法說會給的目標，營收力拚年成長 1 成以上，但他也強調，一切還是要看本周末在日本舉辦的 G20 峰會，美、中兩國元首如何談判、處理貿易戰後續。

面對未來 5G 通訊及光電產品發展，高永中表示，英特磊主要產品有砷化鎵 (GaAs)、磷化銦 (InP)、銻化鎵 (GaSb)，是未來高速無線傳輸、手持裝置、資料中心、雲端運算、穿戴式感測器、Lidar 及泛用型感測中相當重要的應用，另外，垂直共振腔面射雷射 (VCSEL) 磊晶片，去年銷售額成長 179.9%，今年力拚也能有近雙倍的成長幅度。

英特磊 IET-KY(4971-TW) 去年合併營收 6.5 億元，年減 26%，稅後純益 5140 萬 元，年減 59.9%，每股純益 1.42 元，今股東會也通過，將配發每股 1 元的現金股利。