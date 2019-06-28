區域房價出現「倒掛」 甲山林：是建商因應市場的做法

台灣房市出現部分區域新建案成交價低於周邊中古屋行情的「倒掛」現象，地產業者甲山林旗下愛山林 (2540-TW) 今 (28) 日召開股東會，董事長祝文宇對此表示，目前建地價格不停上漲中，但市場消費力沒有增加，建商推案仍符合市場走勢，現在對消費者來說，仍可找到相對低廉的住宅。

目前台灣房市主要是剛性需求，主力在家庭換屋，祝文宇指出，過去住宅公設比約 10% 多，現已增加到 30% 的公設比，如換房住宅使用面積比以前小，房價又拉高，會造成換屋族換不下手，因此，受到消費力道不足的局面，交通條件便捷、低單價、低總價等，都有助換屋族群行動。

今年以來，高雄房地產市場交易量溫和成長，高雄市房屋買賣移轉棟數，前 5 月達 1.66 萬棟，年增率 21.75%，位居六都之冠，祝文宇對高雄房市正面看待，甲山林集團將擴大在高雄買地、推案，目前除已有兩筆自建案，還會擴大代銷接案。

祝文宇強調，甲山林集團高雄個案去化狀況佳，集團在高雄醫學院旁建案開始銷售，估約 300 戶，將在明天開始選房，預期銷售金額可能很快超過 20 億元。

至於愛山林，祝文宇表示，今年業績會比去年還好，愛山林在代銷方面目前簽約額已到 150 億元，目標今年衝刺到 500 億元，將優於去年簽約額的 300 億元。其中主要動能在於首度在高雄啟動接案代銷，汐止區 150 億元的案子將在下月開賣，對去化速度有信心。

而愛山林自建案方面，台北市承德路自建案執照已經拿到，2020 年可開工，新竹土地也開始啟動申請執照中，如以竹科旁住宅每坪單價在 20 萬內，應該會很搶手。

此外，愛山林在台北市龍江街的飯店案，將改為坐月子中心經營而且已經開始，也對業績挹注效果。