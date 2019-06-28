〈上銀股東會〉Q1將是全年最差 卓永財：市場變化難測 Q3仍很具挑戰

工具機大廠上銀 (2049-TW) 今 (28) 日召開股東會，董事長卓永財表示，今年第 1 季表現將是全年最差，第 2 季營收將優於第 1 季，但受美中貿易戰影響，第 3 季還是很挑戰，市場變化難測。

卓永財指出，過去一年，產業從需求熱絡，到美國總統川普課稅影響市況急轉直下，經濟環境變化很大，過去一年來，同仁非常辛苦加班，滿足顧客需求，在最難打入的日本市場，也從排名很落後，到站上傳動元件第二大供應商，更與日本四大車廠之一 Toyota 成策略夥伴；德國市場也突破 1 億歐元營收。

展望今年，卓永財指出，今年第 1 季將是全年最差，第 2 季產業需求已稍微回溫，加上新產品應用出貨，還有新客戶群潛在訂單帶動，營收將優於第 1 季，但美中貿易戰干擾，第 3 季營運仍很挑戰，市場有什麼變化仍難預測。

不過，卓永財表示，上銀經過過去 10 年努力，已走向多樣化，並推出新品力矩馬達，在工具機由四軸，走向五軸智慧製造的關鍵系統階段，力矩馬達將成明年、2021 年獲利成長重要動能，而上銀耕耘 20 年研發出諧波減速機，被譽為機器人心臟，也在去年陸續出貨給客戶。

卓永財強調，上銀產品從滾珠螺桿、線性滑軌，到現在能提供次系統產品，已進入頂端市場，可形成較完整的產品鏈來服務顧客。