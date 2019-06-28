〈遠東新股東會〉徐旭東為股價抱屈 「每股合理淨值超過55元」

遠東新 (1402-TW) 今 (28) 日召開股東會，董事長徐旭東指出，目前旗下轉投資事業，每股合理淨值應該是 55 元，現在無論是股價、淨值都被低估，但他也不會喊股價要多少，「不然像某人喊股價 200 元，但現在只有 70 幾元」。

遠東新副董事長席家宜補充，旗下遠東集團持有龐大的轉投資事業，包括遠傳、遠百、亞泥、東聯、宏遠、遠銀等上市公司，若以目前股價計算，總持股市值超過 1600 億元，較帳面成本增加約 1.2 倍，扣除帳面成本，潛在利益約 900 億元，換算每股淨值增值 17 元，若加計第 1 季淨值 38 元，合理淨值應達 55 元。

徐旭東強調，遠東新總資產 5600 億元，淨值 38 元，在台灣還有 57 萬坪土地，主要集中在北部精華地段，像是「台北遠東通訊園區」(Tpark)，就吸引亞馬遜雲端服務 AWS、Google 等國際大廠相繼進駐。

此外，徐旭東進一步指出，轉投資事業都是各產業指標，像是遠傳推動的 5G ，更是現今產業大趨勢，將帶動第 4 次工業革命，加上土地未來價值，遠東新「潛在每股淨值不只 55 塊」。

遠東新今日股東會中也通過配息 1.8 元，而遠東新今日股價下跌 1.3%、收在 33.5 元，以收盤價計算，現金殖利率約 5.4%。