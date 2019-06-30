〈鉅亨看世界〉如夢般的物質GNR

日本名古屋大學的研究團隊，於日前的發表中表示，被視為是次世代半導體的材料，在合成上的難度極高，因此被稱為夢想中物質的「石墨烯奈米帶」(Graphene nanoribbon，GNR)，已在他們的努力下研發出可以自由製造的技術。

而名古屋大學的這項發現，在今後將很有可能應用到電腦的小型化等方面，也因而受到了各界矚目。

名為「石墨烯奈米帶」的這項物質，是由六面體的環狀碳分子相連而成的奈米級碳材料。由於石墨烯奈米帶的寬窄，決定了它們的電子特性，寬度較窄的石墨烯奈米帶能夠做為半導體的材料，而寬度較寬的石墨烯奈米帶則可作為導體，也因此在次世代半導體等應用上，受到了很大的期待。

但過去由於沒有效率良好的合成方法，也因此被稱為夢想中的物質。

〈鉅亨看世界〉如夢般的物質 GNR。(圖片：AFP)

名古屋大學伊丹健一郎教授所帶領的團隊，在具備環狀構造的特定碳分子上，利用獨自的觸媒來引發反應，發現了有效合成「石墨烯奈米帶」的方法。另外透過材料用量等方面的調整，還可控制石墨烯奈米帶的形狀及大小。

在材料中使用「石墨烯奈米帶」的半導體，可望將尺寸縮小，並發揮同等以上的性能。在電腦的小型化以及性能的提升方面，皆受到了矚目。

伊丹健一郎教授表示「解決了多年來的課題，為了量產化已與企業展開技術研發，希望早日與應用連結」。