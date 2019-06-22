〈鉅亨看世界〉人體基因編程能治病?

芝加哥大學的科學家發明了一項突破性的醫療方式，透過能重新編輯人體 RNA 的新生物科技 CRISPR，未來將能暫時治療疾病甚至加速傷口癒合。

CRISPR 小檔案

全名為 Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats，又稱經常性間歇重複短集群，是一種普遍的重複性 DNA 序列，為存在於細菌內的後天免疫系統，負責消滅外來入侵物。基因編程裡，DNA 攜帶著遺傳密碼藍圖，透過中介分子 RNA 來構建程我們所見的胺基酸序列。

不到十年前，基因編輯這項革命性的發明登場時，引發生物科技界的熱烈討論，CRISPR 或稱為 Cas-9 的基因編輯技術，讓精確改變人體 DNA 序列成為可能，受到科學界史無前例的關注。

但雖然基因剪輯的理論與概念已經問世，但仍只存在於研究與探討方面，礙於醫學倫理爭議，實質應用於人體的例子，可說是少之又少。

來自芝加哥大學實驗室的一組科學家就找到了一種新方法改變 RNA，取代過去常用細菌中的蛋白質改組 RNA 的方法，透過人體基因序列，新建立一個系統。

這項新方法可以透過暫時改變遺傳序列在細胞中的表現，來治療疾病或傷口。

芝加哥大學的化學副教授與該基因研究作者 Bryan Dickinson 說：「長期以來人們一直避免去接觸 RNA，因為它的運作方式非常複雜」。

他補充說道「但我認為現在我們已經意識到，基因的複雜性正好給了我們了解與改變傳統醫療途徑的機會。理論上，我們可以對細胞做出比剪輯 DNA 更戲劇性的改變。」

新發現的基因編程已經突破過往剪輯 DNA 的概念 (圖片: AFP)

相較於著名的改造 DNA 的 CRISPR 生物技術，科學家們對如今竄起的 RNA 編輯越來越感興趣，加上 RNA 改變的影響是暫時而不是永久性的，因此 RNA-CRISPR 的基因編程本身相較於 DNA 編輯具有較低的風險。

Dickinson 說：「能安全實行在人體的 RNA 改造方式，將是基因編程 CRISPR 最有價值的應用。」

Dickinson 指出，由於細菌中還存在有很多我們為發現的疾病病原，因此永久改變人體 DNA，恐怕會出現改造 DNA 後出現的永久性遺傳疾病。

相反的 RNA 改變的影響是暫時的，醫生可以簡單地停止治療，還能短暫地促進人體免疫系統，以加速傷口癒合，就像透過編輯基因鼓勵細胞生長和增殖的過程。

不過對於引發癌症的外來病源是相同的，所以你無法透過改造基因，來根除癌症，但 Dickinson 說，將這些微生物系統轉化為治療方法，仍有挑戰性。