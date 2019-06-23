〈鉅亨看世界〉智慧音箱來救命

通過語音控制，我們可以讓智慧音箱播放歌曲、訂購比薩或者設定鬧鐘等等。而如今，智慧音響有了更有價值且更具意義的使用場景，那就是拯救你的生命。

根據華盛頓大學的研究小組一項新概念驗證研究報告指出，該團隊所開發的非接觸式 AI 監測系統工具可以準確地識別出特定的呼吸模式。不須使用任何貼片、附帶的導線或身體監測器，只是偵測睡覺時呼吸聲的聲音模式。若用戶發生心臟驟停導致呼吸困難或喘氣時，便可以馬上偵檢測到，同時自動撥打當地求救電話。

數據顯示，美國每年有將近 500,000 人死於心臟驟停，如果能立即施行 CPR 便能將生存機會增加一倍至三倍。因此這項技術能為居家健康帶來價值。「許多人在他們家中都有智慧音響，這些設備具有更多可以被利用的驚人功能。」美國威斯康星大學副教授 Shyam Gollakota 表示。

在研究過程當中，研究團隊從美國醫療中心收集了從 2009 年至 2017 年間 911 急救專線內有關心臟驟停、急性心衰竭發作時的音源數據，總共超過 7000 多個數據範本，這些數據主要來自患者親友通過手機靠近患者的嘴和臉，以便急救人員確認患者是否需要立即進行心肺復蘇。

「我們在不同距離播放這些範例，以模擬患者在臥室不同位置時的聲音。」華盛頓大學博士生 Justin Chan 表示：「我們還添加了不同的干擾聲音，例如貓和狗叫聲、汽車喇叭、空調等。」

同時，該團隊也使用機器人學習 (ML) 技術開發了一種應用程式，報告中指出，該技術能夠從 20 英尺 (6 米) 遠的地方檢測到呼吸異常，辨識率達 97%。

然而，心臟病學副教授 Satjit Bhusri 認為，呼吸異常很可能已經達到瀕死狀態，可能來不及做出有意義的拯救。「無論是心臟病還是其他疾病，呼吸異常已經是終末期的標誌，我們的目標則是在病人到達這個階段之前拯救他們。」

另一方面，也有專家認為，呼吸檢測可作為心臟驟停的一個衡量指標，不過個人健康數據隱私將是一個主要問題。

「我認為這是聰明的，通過科技來追蹤使否有人面臨危險，但令人毛骨悚然的是，家中將可能被連續監視。」人工智慧專家 Eric Topol 博士表示：「這一概念可能對睡眠中止症的診斷和監測更有用，並作為醫療輔助方法。」