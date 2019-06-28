〈G20峰會〉一圖掌握：G20中美協議情境下的投資方向

中美兩大巨頭將在大阪的 G20 高峰會上碰面，市場緊盯雙方是否能有協議結果。根據花旗銀行研究分析，兩國將可能有進一步談判，並延後關稅的提高，對風險性資產偏好較佳。除了中美貿易問題，另外有 4 個重點，也是 G20 會議需觀察的指標。

G20 中美貿易戰可能情境與市場影響方向 (來源: CITI 製表: 鉅亨網)

基本情境 (60% 機率)：雙方同意進一步談判，來達成全面性協議的最終目標。不過，除了延後提高進口關稅之外，可能沒有其他立刻的正面影響效果，對市場的衝擊溫和。

在此情境下，全球利率將有所上升，對美元及日圓等避險貨幣來說，將可能帶來更多的賣壓；亞洲貨幣有機會走高，包括人民幣匯價，原物料貨幣也幾會攀升。

較差情境 (25% 機率)：談判仍有可能破裂，美國可能短期內就將徵收中國剩餘進口品的關稅。風險性資產將首當其衝，包括股市等將受到打擊，儘管聯準會的政策將因此加速寬鬆。人民幣貶值壓力增加，中國可能以貶值抵銷關稅效果。需觀察後續中國人行對匯率態度。

較佳情境 (15% 機率)：雙方回到今年 5 月之前的談判軌道上，預計在特定的期間內完成全面性的協議，包括取消部分關稅的提高。觀察去年 12 月雙方的談判結果後，長天期殖利率出現了走揚。美元將走貶，同時新興市場貨幣尤其是亞洲將會明顯升值。風險性資產偏好增加。不過花旗也提醒，儘管在這個情境下，雙方仍可能有其他方面的問題產生，風險仍須留意。

除了中美貿易問題，另外有 4 個重點，也是 G20 會議需觀察的指標。

首先，是科技技術是否涉及影響國家安全。這項敏感問題可能將被提出，美國仍將可能繼續限制中國涉及敏感問題的科技技術。中國與美國在科技上的較量，將不會停止。G20 會議可能不會讓全球貿易量在短期即出現好轉。

其次是全球的匯率問題。各國的匯率穩定將可能受到更多關注與討論。去年的 G20 會議上，強調過度波動的匯率將可能對全球金融穩定產生不良影響。

第三，是歐盟的領袖選拔。日前歐盟各國對歐盟執行委員會主席的人選未達共識。預期 6 月 30 日將再次召開會議研討。預期 G20 會議上，歐盟各國將有機會討論。

第四，觀察全球貿易戰的變化。在中國與美國貿易協議之外，美國可能再度將目標重心放在其他經濟體上，如歐洲等。