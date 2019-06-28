〈G20峰會〉G20前夕 中國官媒重申：美國加稅 奉陪到底

美國總統川普在川習會前軟硬兼施，但若川習會沒有滿意結果，仍可能進一步提高關稅。面對美國針對關稅的強硬態度，中國官媒人民日報今 (28 日) 發文反擊美國用威脅口吻逼中國和談，聲稱達不到目的就對中國商品加徵「非常大量的」關稅。但中國有足夠能力奉陪到底。

(圖片: AFP)

川普在赴 G20 表示，他正以強硬手段打美中貿易戰，且在 29 日與中國國家主席習近平會談時，不打算做更多的讓步。不過，原本可能會對剩餘 3000 億美元商品一口氣加徵 25% 關稅，已改口表示從 10% 起徵。

而人民日報則指出，中國始終主張透過對話協商解決美中經貿問題，且中國堅定捍衛自身的核心利益。美國政府單方面挑起對中國經貿摩擦、一再加徵關稅，這種做法根本解決不了問題。

同時，美國貿易代表辦公室針對中國約 3000 億美元商品加徵關稅的聽證會已經結束，許多美國企業家和消費者在聽證會上表達反對立場，但美國政府視而不見。

此外，美國政府不只對中國施壓，也連帶威脅美國企業，導致美國企業須付出額外關稅，並逼美國企業撤離中國，完全不考慮將為此付出多少代價。

並在美國企業將部份業務遷往東南亞國家時，又開始鎖定東南亞國家，宣聲這些國家也在占美國便宜。

美國政府在破壞國際合作之際，更能強化中國的國際形象和國際影響力。即便美中經貿摩擦走勢存在不確定性，但無論面對多嚴峻的環境大挑戰，中國都能夠穩健做好自己的事情，有足夠能力奉陪到底。