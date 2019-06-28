〈G20峰會〉川普見安倍及莫迪 稱將宣布與日本、印度「非常大」的交易

全球重量級政治領袖今 (28 日)、明兩日齊聚日本，出席在大阪召開的 G20 峰會，討論貿易、氣候變化、地緣政治等議題。美國總統川普今天上午表示，將與日本、印度達成「非常大」的貿易協議。

川普上午的行程，聚焦於與與盟友日本、印度與德國領袖見面，討論外交與經貿議題。據《彭博》報導，川普在與印度總理莫迪 (Narendra Modi) 會晤時說，他預期美國可以和日本、印度談出「非常大」的貿易協議。

他在談到印度時說：「我想我們將宣布一些非常重要的事，非常大的貿易協議。」

他早前已經先與日本首相安倍晉三會面，在談到日本時，川普也說，「我們也準備宣布非常大的貿易協議」，但他沒有詳述內容。

川普：日本增加在美國設廠

川普表示，日本正在把非常多的工廠、汽車廠搬到美國。

安倍給了川普一份名為「日本投資最新名錄」(Japanese Investment Update) 的文件，文件中列出了在美國設廠的日本公司，川普要求下屬向美國記者提供這份文件。

參加本次會議前，川普對日本及印度與美國的貿易情況均多有抱怨，他還表示，正在思考是否退出「美日安保條約」。川普說，如果日本受到攻擊，美國需要保護他們，但當美國遭到攻擊，日本完全不需提供幫助，可以打開索尼電視，看美國遭到襲擊。

因此，今天正式會議前，川普就說，美日將協商有關貿易問題、軍事安保，以及日本採購武器裝備品等議題。

5G 及軍事為美印會談焦點

川普對印度的抱怨主要指向關稅，川普昨天在推特上發文，表示印度多年來一直對美國課徵高額關稅，最近又進一步提高，「這是不可接受的，關稅必須撤回！」

莫迪在今天則表示，由於這次會議有時間限制，美印將主要討論 4 個議題：伊朗、5G 通信網路、雙邊關係和防務問題。

川普強調，美國與印度關係從未如此接近，雙方在很多方面都在共同努力，包括軍隊，今天也會討論貿易問題。在製造業及 5G 方面，也會與印度有良好的合作。

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