美參議院通過國防授權法 加強台灣國防安全

美國參議院昨日 (27 日) 通過了國防授權法 (National Defense Authorization Act，NDAA)，不僅支持美國對台的軍售，並應讓美國軍艦繼續通過台灣海峽，同時，也支持其他盟國同樣地「定期通過」台海。

參議院以 86 票贊成、8 票反對，通過參議院版本的 2020 財年國防授權法。此法案待與眾議院達成協議，再由總統簽署。

NDAA 法案的第 1257 條，為強化台美關係的相關條例。參議院指出，臺灣關係法 (Taiwan Relations Act) 與六項保證 (Six Assurances) 是美國與台灣關係的重要基準，為強化台灣軍力戰備、提高防衛能力，雙方應加強國防與安全上的合作，支持對台軍售，並確保回應台灣對於國防的需求。

這項法案建議國防部長，應推動加強台灣安全的交流政策。包括增加與台灣進行實戰訓練與軍事演習的機會，同時，支持國防部派遣美國醫療船造訪台灣以改善台灣應變災害的能力與準備。

這項法案也將提供高達 7500 億美元的總預算支出。在預算中，除了五角大廈及能源署等基本支出外，其中有 759 億美元是用來支持海外行動應變的資金，且這個帳戶將沒有預算上限的限制。