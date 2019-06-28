〈G20峰會〉稱世界經濟風險增 習近平：保護主義衝擊全球產業和金融穩定

中國國家主席習近平今 (28) 日於出席 20 國集團 (G20) 峰會時表示，保護主義、單邊主義持續蔓延，導致貿易、投資爭端加劇，衝擊全球產業格局和金融穩定，世界經濟運行風險明顯上升。

習近平指出，國際金融危機發生 10 年後，世界經濟再次來到十字路口，G20 應繼續發揮引領作用，確保世界經濟開放、包容、平衡、普惠發展，「我們要加強多邊貿易體制，對世界貿易組織進行必要改革。」

習近平呼籲，G20 應堅持夥伴精神，妥善處理分歧，G20 經濟總量占世界近 90%，「我們處在不同發展階段，在一些問題上存在利益差異和觀點分歧很正常」，關鍵在於，本著相互尊重、相互信任態度，平等協商、求同存異、管控分歧、擴大共識。

他強調，大國之間如果能做到這一點，不僅符合自身利益，也有利於世界和平與發展。

習近平稱，中國將進一步開放市場，於短期內發布 2019 年版外資准入負面清單，進一步擴大農業、採礦業、製造業、服務業開放，並新設 6 個自由貿易試驗區。

習近平說，中國將主動擴大進口，進一步自主降低關稅水準，努力消除非關稅貿易壁壘，大幅削減進口環節制度性成本；此外，也將持續改善營商環境，提高智慧財產權保護水準，全面取消外資准入負面清單之外的限制。

他也提到，將大力推動經貿談判，盼早日達成區域全面經濟夥伴關係協定，加快中歐投資協定、中日韓自由貿易協定談判進度。