〈分析〉產業結構轉變催生下的中國城市興衰

中國目前正處經濟轉型期，而在轉型之際，中國各城市發展變化也明顯不同。過去中國以重工業發展為主，礦產資源型的城市聚集大量的勞動人口。但隨著礦產可開採儲量下滑至 30% 以下，這類型城市已慢慢形成所謂的資源「枯竭」型城市。

資源「枯竭」型城市，最主要的特徵就是人口大幅下滑。整體來看中國 23 個資源枯竭型城市，當中有 10 個城市的常住人口呈現淨移出的狀態。這其中，東北地區占了 9 個。

以撫順為例，這座城市在上世紀 80 年代初是人口超過百萬的大城市之一，當時深圳還只是經濟剛起步的小漁村，同時廈門、寧波等城市的人口規模也都很小。而如今深圳、蘇州、寧波等城市已經崛起，以撫順為代表的東北城市發展卻停滯不前。

這反映出中國計劃經濟時代，撫順等傳統重工業城市因為取得大量的經濟資源要素，所以發展較其它城市佳。但在中國改革開放之後，這些資源要素，如資金、人才等，都轉往市場經濟比較活躍的區域，導致傳統重工業城市漸漸沒落。

都市圈重南輕北已成形

近幾年中國政府不斷加強在科技領域戰略思維，帶起相關城市聚落。同時中國政府也以這些科技大城為中心，作出長遠的都市圈發展規劃，使得這類城市如上海、北京、深莞惠、廣佛肇等都市圈的發展潛力位居前列，緊跟在後的則是蘇錫常、天津、南京、成都、杭州、重慶、武漢、長株潭等都市圈。

(資料來源: 恒大研究院)

從人口移動來看，中國南方的深莞惠、廣佛肇近三年人口成長成中國各城市領頭羊，杭州、重慶、長株潭、上海、鄭州、西安、武漢、成都等都市圈人口也大幅成長，東北地區都市圈人口明顯減少。

004(資料來源: 恒大研究院)

根據中國政府規劃來看，未來數十年中國經濟都將圍繞在十大都市圈發展，如上海、北京、深莞惠、廣佛肇、南京、成都、杭州、重慶、武滿、長株潭等。因此，這十大都市圈的地產、科技、教育、交通、醫療、娛樂、消費、基建等產業都會呈現不俗的成長幅度。

