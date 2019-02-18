一國兩制事業發展新實踐 中國發布「粵港澳大灣區發展規劃綱要」

中共中央、中國國務院今 (18) 日發布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，內容強調，建設粵港澳大灣區，是「一國兩制事業發展的新實踐」，將以香港、澳門、廣州、深圳 4 大城市，作為區域發展核心引擎，帶動金融、貿易、旅遊休閒等產業發展。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》共有 13 章，依序從規劃背景至規劃實施，進行詳細闡述；規劃時程方面，近期至 2022 年，遠期展望至 2035 年。

綱要指出，粵港澳大灣區將以香港、澳門、廣州、深圳 4 大城市，作為區域發展核心引擎，強化對周邊區域的輻射帶動作用。

香港的目標，在於鞏固和提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐地位、國際資產管理中心及風險管理中心功能，推動金融、商貿、物流、專業服務等，向高端、高增值方向發展，大力發展創新及科技事業，培育新興產業，建設亞太區國際法律及爭議解決服務中心，打造更具競爭力的國際大都會。

澳門將建設世界旅遊休閒中心、中國與葡語國家商貿合作服務平台，促進經濟適度多元發展，打造以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地。

廣州將充分發揮國家中心城市和綜合性門戶城市引領作用，全面增強國際商貿中心、綜合交通樞紐功能，培育提升科技教育文化中心功能，著力建設國際大都市。

深圳將發揮作為經濟特區、全國性經濟中心城市，以及國家創新型城市的引領作用，加快建成現代化國際化城市，努力成為具有世界影響力的創新創意之都。

除上述規畫外，綱要亦強調，深化粵港澳合作，進一步優化珠三角九市 (廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市) 投資和經商環境，加速建構開放型經濟新體制，可望為「一帶一路」建設，提供有力支撐。

綱要也表示，粵港澳大灣區的發展，亦面臨諸多挑戰，當前因保護主義抬頭，全球經濟不穩定因素增加，大灣區經濟運行，仍存在產能過剩、供給與需求結構不平衡、不匹配等突出矛盾和問題，經濟成長內生動力，有待增強。