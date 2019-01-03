「千年大計」雄安新區 中國國務院拍板定案

根據中國政府網的消息，中國國務院 2 日公布《國務院關於河北雄安新區總體規劃 (2018 - 2035 年) 的批復》。此規劃對於雄安新區未來的定位、國土空間開發、生態環境、城鄉融合發展、房地產開發等方向都有策略上的說明。

圖: 東方財富網

而總體規劃內容也顯示未來雄安新區發展、建設、管理將依照總體規劃所要求的嚴格執行，任何部門和個人不得隨意修改、違規變更。未來將加速建立連接雄安新區與京津及週邊其他城市、北京大興國際機場之間的軌道和公路交通網路。

被冠以千年大計之名的雄安新區，其設立目的就是有序承接北京「非首都功能」，重點包括大學、科研院所、醫療機構、企業總部、金融機構、事業單位等，以及疏解北京人口與交通問題。

北京政府規劃，雄安新區將具備中國特色、符合城鄉融合發展、現代化綜合交通體系、綠色低碳之城、數位化智慧城市等要點。同時北京亦將用高標準建設雄安新區，期待創造「雄安質量」，以作為中國其它城市的樣板。

至於雄安新區的房市政策方面，北京政府規劃建立多主體供給、多管道保障、租購併行的住宅制度，以及房地產市場健康發展的長遠機制，嚴禁大規模商業房地產開發，原則上不建高樓大廈，並將雄安新區藍綠空間比重保持在 70%。

總體規劃內容也緊扣雄安新區戰略定位，推動雄安新區與北京城市副中心形成北京新的衛星都市，並以 2022 年北京冬奧會和冬殘奧會為契機，推動張北地區建設形成河北兩翼，促進京津冀合作發展。

未來雄安新區將由京津冀協同發展領導小組統籌指導，並交付河北省委和省政府履行責任。而中國發改委，與京津冀協同發展領導小組辦公室未來也將要做好綜合協調，加強對總體規劃實施的指導、監督和檢查，並且各相關部門和單位，及北京市、天津市等各地區，都要積極主動支持雄安新區規劃建設。