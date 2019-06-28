TOYOTA將於印尼投資20億美元發展電動車

據外電報導，印尼海洋事務統籌部長表示，日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP)，計畫在今後 4 年內，於印尼投資 20 億美元進行電動車 (EV) 方面的發展。而這項投資計劃，最初則將從油電混合動力車 (HV) 開始著手。

在本週四 (27 日) 時，印尼海洋事務統籌部長 Luhut Pandjaitan 及豐田汽車，於日本大阪所舉行的會議中作出了以上決定。

(圖片：Investing.com)

在印尼海洋事務統籌部的聲明中，豐田汽車社長豐田章男表示「在 2019 - 2023 年間，我們將逐漸的增加投資金額到 28.3 兆印尼幣 (約 20 億美元)」。

「由於印尼政府已經在電動車發展上有所規劃，豐田汽車認為印尼是一個主要的投資對象」豐田章男在該聲明中如此說道。

豐田汽車曾在本月稍早時表示，該公司目標於 2025 年前，電動車將占該公司全球銷量的一半以上，較原先的預定時程提早了 5 年。

另外為了因應全球市場對於電動車的需求增加，豐田也於日前表示，將在電池的採購上，與中國寧德時代 (CATL) 以及比亞迪 (BYD) 進行合作。

由於印尼是東南亞最大的經濟體，並擁有鋰電池生產不可或缺的豐富紅土鎳礦，該國政府也因而持續努力吸引國外汽車製造商到當地投資。

印尼官員認為，該國已是東南亞第 2 大的汽車生產樞紐，可望成為該地區最主要的鋰電池生產國，並應付市場上迅速增加的電動車需求。

而在 2019 年較早時，印尼公布了一項財政計畫，將對電動車及電池製造商進行減稅，並與電動車需求量高的國家簽訂關稅優惠協議。