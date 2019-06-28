歐股盤前─投資人觀望G20川習會 指數期貨走跌

美國總統川普明 (29) 日將與中國國家主席習近平，於 20 國集團 (G20) 峰會中會晤，投資人持續觀望「川習會」情勢發展；今 (28) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週五下午 2 點 31 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.06%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.03 %，德國 DAX 指數期貨下跌 0.07%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.07%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.58%，深證成指下跌 0.70%；南韓 Kospi 指數下跌 0.22%，日經 225 指數下跌 0.29%；台股收跌 43.07 點，至 10730.83 點。

市場聚焦明日登場的「川習會」，週四美股漲跌互見，道瓊工業指數收跌 10.24 點 (0.04%)，至 26526.58 點；標普 500 指數收漲 11.14 點 (0.38%)，至 2924.92 點；那斯達克指數收漲 57.79 點 (0.73%)，至 7967.76 點。

川普日前放話，若「川習會」無法為貿易協議帶來進展，他將啟動「B 計畫」，對更多中國輸美商品加稅，但稅率未必是 25%，可能是 10%。

中國外交部發言人耿爽週四強勢回應，稱美方的關稅威脅，嚇唬不了中國人民，「中國人不信邪、不怕壓，從來不吃這一套。」

據傳習近平打算向川普提出幾項恢復談判的先決條件，包括美國應取消華為禁令、撤銷對中國輸美商品的懲罰性關稅，以及要求中國增加採購美貨的金額，不可高於去年 12 月「川習會」敲定的規模。