

◆盤勢分析

1. 美國商務部公布美國第一季國內生產毛額 （GDP）成長 3.1%，投資人仍審慎靜待 G20 川習會後，中美貿易戰的結果，週四美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.04% 至 1.47%，其中以指標股美光、Nvidia、lumentum、Qrovo 漲逾 2%。台積電 ADR 則漲 1.31%。

2. 週四台股開高走揚，中美貿易傳出樂觀訊息，使市場氣氛好轉，但結果尚需等待中美會面之後，最終指數上漲 121.35 點，漲幅 1.14%，收在 10,773.90 點，成交金額為 1247.13 億元。三大法人合計買超 164.86 億元，外資買超 144.04 億元、投信買超 8.36 億元、自營商買超 12.46 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：量價齊揚，後勢若能維持，將有利多方表現。

（2）均線：支撐為月線（約 10596 點）附近，壓力為 6/21 高點約 10850 點附近。

（3）技術指標：KD 開口向下，呈現收斂，6 日 RSI 值（64）高於 50，短線偏多整理。

4. 櫃買指數漲幅 0.46%，收在 136.80 點，相對加權指數漲幅落後。支撐為 10 日均線（約 136 點），壓力為季線（約 137 點），KD 指標開口向下，呈現收斂，6 日 RSI 值（65）高於 50，短線偏多整理。

5. 觀盤重點：由於市場觀望 G20 會面後，中美貿易的走向，因此留意量能，回檔是否量縮或上攻成交量持續擴大，台股選股方向可留意半導體、光學元件、PCB、金融、5G、散熱模組、高殖利率等。

6. 週三 (26 日) 川普受訪時表示，許多中國企業將生產線遷移至越南的現象，現在可能會密切追蹤越南，但並未提及是否對越南提高關稅，根據越南海關公佈的資料，2018 年越南對美國的出口總額達 475 億美元，主要產品為紡織品、鞋子、手機與電話。

7. 中美貿易戰 5 月升溫，台灣景氣受波及，國發會 27 日發布景氣燈號顯示，亮出代表景氣燈號趨勢「趨弱」的黃藍燈，綜合判斷分數則大減 4 分，降至 17 分，距離景氣「低迷」藍燈只有 1 分之差。不過國發會說，受惠於台商回流、投資增加，景氣仍屬「緩中見穩」。

8. 金融股近年來獲利穩健，且配息穩定，擁有不錯的殖利率，扮演政策指標急先鋒，金融股昨（27）日奮力齊漲，收盤指數創今年新高，也創 1998 年 5 月來、逾 21 年來新高。

9.LED 驅動 IC 聚積（3527）聯手 PCB 廠欣興（3037）在 2019 年第二季成功開發出第一片在 PCB 上完成巨量移轉的 Micro LED 樣品，顯示聚積、欣興等公司在 Micro LED 技術上獲得重大進展。預計最快 2019 年第四季將良率快速拉升到量產水準。

