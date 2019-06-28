台股盤前－川習會將登場市場觀望 今拚站穩季線周線收紅

台股昨 (27) 日在電子三雄領軍下，加權指數終場大漲 121.35 點、收在 10773.9 點，成交量重回千億元至 1243.35 億元，重新站回 5 日均線、季線，外資更買超 144.04 億元，周線有望連 3 紅，不過周末即將舉行的 G20 峰會，市場仍觀望川習會是否能就美中貿易爭端達成協議。

美股四大指數昨收盤行情，道瓊指數下跌 10.24 點或 0.04%，收 26526.58 點；那斯達克指數上漲 57.79 點或 0.73%，收 7967.76 點；標普 500 指數上漲 11.14 點或 0.38%，收 2924.92 點；費城半導體指數上漲 21.07 點或 1.47%，收 1456.9 點。

G20 峰會即將於 28 至 29 日在日本大阪登場，外界都在觀察峰會期間的「川習會」，美、中兩國領導人是否能就貿易戰問題達成協議，外傳雙方已達成初步協議，美國擬暫緩對中國 3 千億美元商品關稅措施，但川普仍揚言未達成滿意結果，會另外加稅，而中國方面，則傳出不會在關稅問題、華為事件上讓步。

國內方面，金管會主委顧立雄昨 (27) 日公布，包括中國信託、兆豐、合作金庫、國泰世華及台北富邦銀行等 5 家銀行，符合全球系統性重要銀行名單，因具有重要市場地位，為降低其發生經營風險對金融體系的衝擊，將面臨額外增資的要求。

台塑集團昨公布今年調薪幅度，總裁王文淵拍板定案，今年員工每人加薪 3.378%，優於預期，也連 5 年調薪幅度逾 3%，不過受美中、油價走跌等影響，台塑集團對下半年仍保守。

高階工具機廠百德機械昨宣布，將以約新台幣 20 億元取得 Winbro 集團所有股權，對未來打入航太工業大廠設備供應鏈有所助益，預計今年第 4 季完成股權交割，明年可望挹注百德營運。

法人表示，本周末即將迎來 G20 川習會，市場普遍認為此次會議，有機會出現正面結果，而昨成交量重回千億元，今若持續站穩季線，下周盤勢更加明朗，但短線上美中問題尚未明朗，建議投資人仍持續觀察，可留意基本面較優勢的個股。