〈高通台灣布局〉加速產業轉型 國際大廠近期投資台灣動作頻頻

美國晶片大廠高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 27 日在新竹科學園區舉行新大樓動土典禮，展現投資台灣決心，行政院副院長陳其邁表示，政府將加速 5G 建置整合，樂見包含高通、Google(GOOGL-US) 、微軟 (MSFT-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 等國際大廠投資台灣，有助台灣產業轉型。

陳其邁表示，近期因美中貿易戰，許多國際大廠都開始對通訊、資通安全有所疑慮，台灣具備相關的供應鏈、人才，吸引不少國際大產選擇扎根投資，近期也有擴大台商回流方案，鼓勵回台投資，讓產業再升級，而行政部門也將加速 5G 通訊的建置整合，預計今年底將提早完成發照作業。

觀察國際大廠在台布局，Google 3 月底宣布，進駐新北遠東通訊園區 (Tpark)，將台灣作為亞洲基地，持續拓展東南亞市場，預計第一波將徵才 2500 人，最終會加到 7500 人，同時將繼續執行「Google 智慧台灣計劃」，針對人才、經濟、生態系三面向，預計 2020 年底前，讓 1 萬人接受 AI 基礎培訓、10 萬人獲得數位行銷知識培訓。

微軟去年則在台成立「微軟 AI 研發中心」，並啟動台灣 AI 100 計畫，預計在兩年內投資新台幣 10 億元。

亞馬遜今年 3 月也與經濟部中小企業處簽約，在林口創新園區共同成立 AWS 聯合創新中心，協助傳產及中小企業轉型雲端化，並培育雲創人才，預計每年將提供 2000 千人的 AWS 專業技術訓練。

臉書 (FB-US) 則在日前宣布在台設置辦公室，並舉辦「入厝活動」，表達對台灣發展及加強數位與科技領域發展的肯定。