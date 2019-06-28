盤前財經大事搶先讀2019年6月28日

今日操盤前瞻

美國 5 月個人所得 & 支出

日本 G20 峰會、5 月工業生產

股東會：台苯、遠東新、光洋科、和成、上銀、三陽工業、裕日車、益航、台中銀、安泰銀、鼎固 - KY、大聯大、誠美材、樺漢、康友 - KY 等

除權息：力麗、榮成、創業家、健和興

經濟壓力太沉重 川與習可能同意貿易戰停火

川普總統與中國國家主席習近平將會利用本週末舉行的 G20 高峰會，相互要求讓貿易戰停火。川普與習近平將在日本大阪 G20 高峰會的場外，進行會晤 90 分鐘。閱讀全文...

台塑集團今年調薪 3.378% 優預期 連 5 年調薪幅度逾 3%

台塑集團 (1301-TW) 今年調薪幅度出爐，總裁王文淵拍板定案，員工今年每人加薪 3.378%，優於原先集團原先 3.22% 的版本，這也是台塑集團連續第 5 年調薪幅度達 3% 以上。閱讀全文...

5 家系統性重要銀行「大到不能倒」 恐面臨額外增資要求

金管會主委顧立雄昨 (27) 日公布，我國符合全球系統性重要銀行名單，包括中國信託、兆豐、合庫、國泰世華及台北富邦銀行等 5 家銀行，因為具有重要市場地位，為國家重要的金融機構，為了為降低其如果發生經營風險對金融體系的衝擊，恐面臨額外增資的要求。閱讀全文...

〈高通台灣布局〉瞄準 5G、AI 新領域 將創千個就業機會

手機晶片大廠高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 今 (27) 日在新竹科學園區舉行新大樓動土典禮，包含高通全球營運副總裁陳若文、台灣與東南亞區總裁劉思泰、行政院副院長陳其邁等都到現場參與典禮，陳若文表示，竹科專屬大樓布局 5G、AI、IoT 領域，預計 2 年內完工，至少可創造上千個工作機會。閱讀全文...

日圓升破 100 大關？ 要看聯準會何時降息吹東風

上周隨歐美央行釋出降息訊息及國際經濟情勢惡化，強勢美元轉弱、市場避險情緒增溫，避險基金進場押注日圓，使得日圓重新崛起，一度升至 106.5，挑戰今年高點 104.75，分析師並預期日圓的漲勢正強，或許很快就能重新見到 100 元大關。閱讀全文...