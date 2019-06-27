〈高通台灣布局〉設立研發卓越中心 首波瞄準測試設備、超音波指紋辨識

手機晶片大廠高通 (Qualcomm) 今 (27) 日舉行新大樓動土典禮，展現投資台灣的決心，高通全球製造技術與營運副總裁陳若文透露，未來台灣的研發卓越中心，將規劃布局 5G 模組、測試、超音波指紋辨識等技術。

陳若文表示，5G 通訊不僅是一項新科技，將能為未來生活創造更多可能，現在各國積極建設 5G 通訊，像在建立電力、網路、水利等基礎建設，高通要將 5G 變得容易，爭取更多商機，他說，每當進入新一代通訊，都會損失 5 成的客戶，因對客戶來說，進入的技術、門檻高。

陳若文表示，高通發展重點是建一個模組，將 5G 通訊所需應用的上千個元件進行整合，以降低客戶進入 5G 產業的困難度，同時也能讓其他產業的公司，更容易應用 5G 技術。

有了模組，下一個重點是測試，陳若文表示，高通擁有相關測試機器技術，也從美國聖地牙哥將一台測試機器搬來台灣，透過進行 RF 測試，能精準掌握射頻元件的訊號頻率，盼能與合作廠商建立群聚效應。

陳若文表示，另外一項發展重點則是超音波指紋辨識，現行指紋辨識多採用光學辨識，反觀利用超音波，將能避免因水漬、髒污所造成的感應問題，透過超音波的方法，能進一步測量皮膚、脈絡、血壓狀態，預計未來 2-3 年內將指能把紋辨識面積提升至 20*30mm，而所有的研發設計預計都在台灣進行。

陳若文表示，高通不只把台灣當作跨國公司的衛星，希望透過這次設立的研發卓越中心，招募到台灣年輕人才，把技術帶回台灣。