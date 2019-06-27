全球首創！STO監管規範出爐 募資逾3000萬元要進沙盒

金管會主委顧立雄今 (27) 日表示，鑒於證券型代幣具有投資性及流動性，視為有價證券，應納入證券交易法規管，因此親自公布全球首創的證券型代幣發行 (STO) 規範，最快 10 月上路。根據規範，募資金額達新台幣 3000 萬元以上，應依照「金融科技發展與創新實驗條例」申請沙盒實驗，實驗成功後依證券交易法規定辦理，而目前已有 STO 案件申請進沙盒。

顧立雄今天正式對外說明證券型代幣發行 (STO) 的最終監管框架，目前各國對於發行證券型代幣皆按照現行法規辦理，並無另訂專法，某些國家是透過監理沙盒來監管，台灣採分級制，募資金額新台幣 3000 萬元以下，可豁免不須申報，但如果募資金額 3000 萬元以上，應該依照「金融科技發展與創新實驗條例」申請沙盒實驗，實驗成功後依證券交易法規定辦理。

在發行規範方面，金管會也訂下設限，要求必須是依我國公司法組織、且非屬上市、上櫃及興櫃的股份有限公司。募資對象及限額僅限專業投資人得參與認購，專業投資人的自然人認購限額為每一 STO 案不得逾 30 萬元。此外，發行人限透過同一平台募資，平台業者應確認發行人符合相關應備條件及編製公開說明書。如果是平台業者自行發行 STO，應由櫃買中心複核後始得辦理。

至於 STO 買賣方式，顧立雄表示，由平台業者申請取得證券自營商執照，對 STO 進行議價買賣，平台業者為每筆交易的相對方，另為供市場遵循及價格形成，平台業者應本於專業判斷，視市場狀況適時提供合理的參考報價，應採雙邊報價，且僅限單一平台交易。

交易額度也有限制，專業投資人的自然人對每一 STO 案持有餘額不得逾 30 萬元，另每日每檔 STO 的交易量不得逾該檔 STO 的發行量 50%。同時，為達對價格異常波動的 STO 適時冷卻的效果，將訂有相關價格穩定機制。

關於 STO 買賣平台業者的資格條件，顧立雄表示，應取得證券自營商許可證照，最低實收資本額為 1 億元，營業保證金 1000 萬元。

STO 買賣平台業者受理募資額度部分，單一平台受理的 STO 豁免案件，其所有發行人募資金額總計不得逾 1 億元。且單一平台受理第一檔 STO 交易滿一年後始能再受理第二檔 STO 的發行。

辦理 STO 移轉及保管業務分面，為維護投資人權益及確保交易資料的保存，平台業者應與臺灣集中保管結算所簽約，由平台業者每日傳輸異動資料及餘額明細資料等交易資訊，予臺灣集中保管結算所來做備份，並由臺灣集中保管結算所提供投資人查詢 STO 餘額服務，以協助各投資人確認其 STO 交易資訊的正確性。

金管會也認為，至於為控管防制洗錢風險，避免特定犯罪所得以虛擬通貨認購或是交易的匿名性風險，考量以虛擬通貨作為資金來源，相關舉證及查證作業較為困難，認購及買賣應採實名制，並限由同名銀行帳戶以新台幣匯出、入款方式辦理。