〈兆豐證投資展望〉四個理由 外資Q4可望大回流撐起資金行情

兆豐國際投顧今 (27) 日舉行 2019 下半年投資展望會，董事長李秀利指出，現在行情「大跌很難，大漲也難」，預計下半年加權指數將是介在 10000-11000 點間的大箱型整理，不過，基於四大理由，包括外資幾乎已出清今年以來買超、外資持股比重低於 2017 年以來區間偏下水準，歷史經驗外資 9 月後會有回補買盤，及台股股息具吸引力等，台股第 4 季起可望受惠外資回流帶動資金行情。

兆豐投顧認為，美中貿易戰議題仍將會邊打邊談，市場題材忽多忽空，不過，在經濟成長恐放緩下，預期美國聯準會將降息，據 CME 調查資料，市場預期聯準會降息機率高達 99.7%，其中降息 1 次機率 33%，降息 2 次機率為 33.9%，有助股市資金活水。

另一方面，在目前外資持股偏低下，後續回補可期，並使下半年的台股有一定的支撐力道，主要是因為外資 5 月以來大幅賣超，幾乎出清今年以來買超，目前持股比重已在 2017 年以來區間偏下水準。

而依據歷史經驗，李秀利說明，外資經理人有暑假效應，7-8 月國際股市也有暑期效應，因此，預料外資開始買超時間多半會落在第四季，也就是 9 月起可望有回補買盤。

另一方面，目前台股股息和美債殖利率利差超過 2%，具吸引力。

整體來看，李秀利說明，現在市場擔心的是第三季起傳統出貨旺季不旺，尤其 7 月變數多，包括有台積電法說會、聯準會降息與否等，建議投資人攻守兼具。

兆豐投顧協理黃國偉則提醒，美國打貿易戰並非僅僅是為了貿易，都是在抵禦中國逐漸成為世界強權，因此，貿易戰議題並非一朝一夕的問題，達成協議和平落幕的機率不大。