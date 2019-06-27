〈長榮罷工〉2張表看懂長榮財務和福利 近4年調薪每月近9K、年終4個月

圖表：長榮航提供。

圖表：長榮航提供。

長榮航 (2618-TW) 今 (27) 日公布，成立 30 年每年平均獲利僅 5 億元，但觀察空服員近 6 年調薪幅度、年終獎金，除了 2014 年見虧損發放年終獎金 2 個月、並調薪 2.83% 外，自 2015 年至 2018 年均發放 4 個月年終獎金，且年年調薪，4 年來共調薪每月 8000-9000 元，不僅優於同業，也是企業界中少見的調薪幅度。

長榮航統計，成立 30 周年以來，每年平均獲利僅 5 億元，在 1989-2014(26 年間) 共虧損約 73 億元，而 2015-2018 年共獲利 222 億元。

長榮航說明，航空公司是人力密集、資本密集、技術密集、高成本、低利潤和高風險的產業，受到世界局勢、景氣尤其是油價的影響甚鉅，儘管去年營收近 1356 億元，但獲利率不到 5%。

而原始股東經過 30 年的減資和增資，共投入 682 億元，投資報酬率僅 0.178%，長榮航強調，一直都是秉持回饋社會、照顧員工的理念，2001 年發生美國 911 恐攻造成航空業蕭條，仍發給員工 10000 元過年，而 2008 年大虧 168 億元，公司岌岌可危還是發給員工 1 個月的年終獎金。

長榮航再次聲明，長榮航空是純民營的航空公司，也是上市公司，目前股東結構約有一半是非長榮集團持股，因此經營團隊必須兼顧員工、股東和旅客三方的權益，即使國際航空產業的挑戰從未減少，但經過 25 年兢兢業業、努力不懈，自 2015 年起經營成效才開始顯現。

而長榮航在獲利穩定的情況下，已連續 4 年發放 4 個月的年終獎金，這 4 年也共調薪每月 8000-9000 元。