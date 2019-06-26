〈每日外資外匯觀點〉分析師問：到底經濟要多壞？聯準會才會降息50個基點

美國聯準會主席鮑爾周三發表談話，未能就今年下半年降息步伐給出新線索，鴿派程度不如預期，美元指數急彈收復 96 關卡，周三進一步彈升至 96.3 附近。

美元指數日 K 線圖。(來源：Bloomberg)

面對來自美國總統川普一再抨擊聯準會不降息的壓力，鮑爾再次強調了聯準會的獨立性，不受短期政治壓力的影響，但他也表示，目前的通膨趨勢是放寬貨幣政策的理由，繼續為降息敞開大門。

聖路易斯聯準會主席布拉德周二也表示，市場對 7 月降息 50 個基點的預期可能太超過了，25 個基點的預防性降息已足夠，使得投資人對降息的高度預期略微降溫，美元指數展開反彈，日線終結連四黑。

聯準會上周暗示降息，導致美元多頭部位鬆動；美債殖利率下跌和技術指標看跌，並引發分析師相繼看衰美元。Amundi Pioneer Investments 表示，美元還有進一步下跌的空間。

CIBC 資本市場高級經濟學家 Avery Shenfeld 解讀鮑爾周三的談話，試圖淡化目前市場對聯準將採取激進行動的高度預期，「貨幣政策不應對任何單個數據或情緒的短期波動做出過度反應」，暗示那些預期聯準會七月降息 50 個基點的投資人，不要過度預期。

投行 Evercore ISI 固定收益分析師 Stan Shipley 認為，鮑爾透露的信息是，聯準會正處於降息的邊緣，除非出現更好的經濟數據和更高的通膨，否則聯準會將在七月降息。但通常市場要比聯準會的利率決議更快反應，令人關注的是，到底經濟要到多壞，聯準會才會降息 50 個基點。