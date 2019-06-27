〈浩鼎股東會〉強化癌末與具抗藥性的病患需求 7項藥品進入臨床與收案階段

浩鼎生技 (4147-TW) 擺脫官司陰霾，今 (27) 日在股東會上展出新藥最新進展，董事長張念慈表示，目前重點著重在癌症末期與具抗藥性的病患，除提升新藥技術，也要申請國際授權，另外還有 7 項藥品陸續進入臨床試驗與收案階段。

張念慈表示，針對末期或具抗藥性的癌症病患，提升技術平台與 Globo H 系列，讓新藥有高度表現，未來產品線達臨床概念驗證時，有機會申請突破性療法與國際授權。

浩鼎目前有 7 項產品線，包括主動免疫抗癌疫苗 OBI-822 與 OBI-833、被動免疫單抗 OBI-888、抗體小分子藥物複合體 OBI-999、小分子化療前驅藥 OBI-3424、抗癌新藥 SSEA-4 及新型肉毒桿菌毒素製劑 OBI-858。

其中，OBI-822 的進展速度最快，對象是早期高復發率及三陰性乳癌者，預計收案 668 例，張念慈表示，目前 OBI-822 朝商業化發展，正積極尋找可共同開發的夥伴，與可合併治療的合作機會。

OBI-833 部分，目前已完成臨床一期安全性評估，且選定劑量擴增試驗，進一步導入肺癌病患對象，目標今年完成收案。

OBI-888 已在美國德州大學進行一期人體臨床試驗，受試者為轉移的固體腫瘤病患，包括食道癌、胃癌、胰臟癌等，未來將看病患延緩疾病的惡化程度，估今年完成劑量遞增；至於 OBI-999 優勢在於高抗體特異性，預計今年第 3 季向美國 FDA 提出臨床試驗申請。

張念慈表示，推廣藥品方面，中國與歐洲對藥品審查較嚴謹，審核時間也比預期久，例如中國審查時程比預期晚 6 個月，公司調整策略來因應，不過中國收案相對容易，預計新藥獲准後，收案總人數能從 25-30% 提升至 40%，加速收案進度。