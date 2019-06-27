東電公布最新家用太陽光電收購價8.5日圓、業界最高！

日本東京電力控股 (9501-JP) 旗下的電力零售業者「東京電力能源夥伴」(TEPCO Energy Partner, Inc.) 在週四 (27 日) 時，公布了今 (2019) 年躉購 (FIT) 制度結束後的家用太陽光電收購價格，每 1 瓩時 (kWh) 的收購價格將為 8.5 日圓。

而北海道電力 (9509-JP) 也公布了該公司的家用太陽光電收購價格，每 1 瓩時 (kWh) 的收購價格為更低的 8 日圓。

(圖片：Investing.com)

這兩家公司所公布的最新收購價格，都遠低於家用太陽光電躉購制度開始時的每 1 瓩時 (kWh)48 日圓。

自日本家用太陽光電躉購制度在 2019 年 10 底結束後，日本各家電力公司將於 2019 年 11 月起，各自向轄內的客戶以新公告的價格收購多餘的太陽光電。

而東京電力能源夥伴，也設定了新的電費方案，將客戶多餘的太陽光電視為寄放在該公司，並從客戶每月的電費當中扣除。

目前日本的關西電力 (9503-JP) 等其它 8 家主要電力公司，均已公布了最新家用太陽光電的收購價格，而東京電力能源夥伴的每 1 瓩時 (kWh)8.5 日圓的收購價格，則是業界內條件最好的。

日本為期 10 年的太陽光電躉購 (FIT) 制度，在自 2009 年 11 月展開後，即將於 2019 年的 10 月底結束。而屆時，也將陸續出現約滿到期的家庭。而這些家庭們，也將面臨以低廉的價格賣電給電力公司，或是添購電池設備將多餘的太陽光電儲存自用的抉擇問題。