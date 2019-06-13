衝季線好事多磨？留意反送中影響亞股

台股昨日表現亮眼，亞股最強，加權指數拉尾翻紅，上漲 7.9 點，以 10615.06 點作收，成交值縮至 1011 億元，台股繼續往季線挺進？今日需留意香港「反送中」影響擴大，香港政府已緊急宣布休假 2 日，恐再拖累亞股，影響台股衝季線的步調，關鍵點位為 10574、10612 與 10652 點。

台股今日最重要的關鍵仍為 10600 點整數關卡攻防，10612 點、10574 點為整數關卡二端，站穩 10612 點，才有機會續往 10652 與季線闖關，但如棄守 10574 點，闖關季線的時間恐將延後，如 10574 點未能挺住，下方支撐為 10549、10515 點，10500 點關卡如棄守，需提防這波短多攻勢熄火。

受到香港「反送中」影響，憂心金融機構曝險，金融類股昨日跌幅 1.1%，在各類股中跌幅最重，而這波護盤走勢，金融功不可沒，也是穩盤要角，如金融未能止跌，僅靠拉抬電子權值股撐指數，護盤將事倍功半，因此今日金融股的表現也值得留意，不宜持續走軟，而且更不宜出現電金齊軟，指數回檔壓力將大增。

台股這波上攻，買盤觀望氣氛濃厚，量能僅約在千億元水準附近，如欲衝關季線，量能升溫也是必要條件，只要指數能力守在 5 日均線之上，仍屬短多控盤，仍有機會持續北上，盤面也有機會呈現個股輪動，不過若棄守 5 日均線，甚至連 10500 點整數關卡也失守，就得提防短多控盤優勢不再，尤其是個股仍壓在月線之下者，相對弱勢者，搶反彈更應快閃! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)