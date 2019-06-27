智易 受惠5G釋照加速

【撰文／陳子榕】

大陸電信營運商在 5G 牌照發放後已陸續開標，台灣也加速 5G 執照的釋出進程，首波 5G 頻譜競標遊戲規則日前出爐，主流頻譜 3.5GHz 單一業者得標上限敲定 100MHz，9 月將受理業者申請、參與競標，期待 12 月 9 日正式啟動 5G 競標拍賣，2020 年 1 月 5G 執照可望發放。

美國總統川普 (Donald Trump) 和聯邦通信委員會主席 Ajit Pai 也宣布，計劃於 2019 年 12 月 10 日舉行 5G 頻譜拍賣，開放無線營運商部署 5G 及商用化，這是美國史上最大頻譜拍賣，並為「5G Fast Plan」策略的一部分，也是 5G 相關設備商相當重要的商機。

此次美中貿易戰下，據 2018 年 9 月輸美商品 2000 億美元商品，除部分消費性網通外，其餘網通產品皆在課徵範圍內，當關稅稅率提高到 25％，對網通類股產生不利衝擊；不過自 2018 年第三季起，國內所有網通廠皆對美中貿易戰衝擊進行產能移轉計畫，實際所受衝擊有限。

智易下半年營運可望優於上半年

智易 5 月營收 26.87 億元，月減 6％、年增 7.7％，仍創同期新高，累計前 5 個月營收 145.58 億元、年增 55％。但是隨著電信客戶拉貨力道可能暫時趨緩，推估第二季營收可能轉為平緩，下半年在歐美地區業務加溫帶動下，營收可望再攻。 其中，IAD 整合接取設備產品除了既有歐系客戶之外，下半年有機會新增北美地區電信客戶；另外，因應 4K 影像應用擴大，高規格機上盒產品也可望啟動一波換機需求。

來源：《萬寶週刊》 1339 期

更多精彩內容請至 《萬寶週刊》