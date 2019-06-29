股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

文 / 黃家慧

6 月 21 日早上 9 點，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮準時現身裕隆汽車股東會現場，這是她自丈夫、前集團執行長嚴凱泰去世後，以裕隆董事長身分，主持集團 3 寶（裕隆、中華車、裕日車）的首場股東會，備受各界矚目。

嚴陳莉蓮身著一襲黑色套裝、戴著遮住 3 分之 1 臉蛋的有色眼鏡，語調低沉而平穩，全場小股東為她的出現爆出如雷掌聲，這是對七十年裕隆集團第四代掌門人的期待。

現場的掌聲和股票市場上的市值反應一致，股東會當天收盤，裕隆集團旗下 7 家上市櫃公司總市值達 1946 億元，這比嚴陳莉蓮接任董事長當日（2018 年 12 月 4 日）成長了 17％，同期大盤（加權）指數僅成長 7％。

「5 月下旬股價明顯上漲，我們發現持有（裕隆股票）800 張以上的大股東買盤有增加。」豐彥財經執行長謝晨彥認為，這是經營團隊對嚴陳莉蓮近來宣布朝 4 大事業整合深具信心的表現。去年 11 月 30 日，持股超過 800 張的股東人數 80 人，股東會當日收盤時，人數已達 91 人。

定調：股權整合拚 4 大事業

嚴陳莉蓮在首次的「致股東會報告書」中，明確向股東表達後嚴凱泰時代將執行的經營方針。她表示，會將旗下約 190 家公司做股權整合梳理，集團將明確劃分為汽車、金融水平、紡織、房地產等四大事業，以提升經營綜效。

「2018 年底，裕隆汽車面對嚴凱泰董事長辭世的重大劇變，全體同仁同感悲痛與不捨，裕隆汽車將繼續提升企業經營績效，完善決策管理機制與專業經理人治理制度，以強化公司競爭力，朝向公司目標繼續努力。」第一次主持股東會的嚴陳莉蓮，發言僅一分多鐘，照稿念的方式略顯拘謹，卻也展現身為領導人的戰戰兢兢。

小股東在股東會上提問裕隆股價淨值比過低、股息發放率低於中華車、裕日車等問題，嚴陳莉蓮都將問題交給裕隆總經理姚振祥回應，落實她在致詞中所說的專業經理人制度。

過去半年，嚴陳莉蓮忙著策畫裕隆集團旗下公司股權整合，其實她正在下「資產活化、自有品牌經營和兩岸車市布局」等 3 大關鍵棋局。

焦點：裕隆城土地開發加速

關鍵棋局一：資產活化。今年 5 月，裕隆企業將 100％轉投資公司元文投資，轉售給台元紡織旗下的翔韋投資，將兩家紡織投資事業股權整併，讓裕隆專注汽車本業，交易金額達 115.5 億元，貢獻稅後淨利達 25 億元，法人推估這筆資金是為了支應裕隆城與納智捷的開發。

「大家最關注的是裕隆城開發，我認為這是他們集團裡比較容易做的事情，短時間可以看到（結果）。」仲英財富分析師陳唯泰表示。

裕隆城位於新北市新店區，土地開發面積共計約 3 萬坪，原是裕隆集團的起家厝；遷廠苗栗三義後，嚴凱泰在 06 年就喊出裕隆城計畫，卻因計畫不斷改變而延後 10 多年，這是他生前未竟之業。

來源：《今周刊》 1175 期

更多精彩內容請至 《今周刊》