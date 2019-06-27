〈理財〉長線存股or懶人配息 ETF投資不敗三要訣

台灣 ETF 向來深受國人投資青睞，不僅話題十足的 VIX ETF 受到關注，明星級 ETF 發行量也屢創新高。富邦金 (2881-TW) 旗下富邦證券表示，ETF 可作為核心的理財工具，不論是定期定額長線存股戰略，或是配息的懶人理財法，還是想參與國際股債巿價值成長的積極投資人，都可以透過 ETF 理財。不過要透過 ETF 理財前，要先掌握三大不敗要訣：選擇投資方法、了解收益分配、清楚課稅方式。

ETF 是被動追蹤某一指數表現的共同基金，概念上，其投資組合儘可能的完全比照指數的成分股組成，像是投資一籃子證券，投資人買進後即可參與該市場或產業的成長。ETF 是在集中市場掛牌，如同一般股票交易買賣，手續簡便。

ETF 的收益分配設計，可分為不分配、一次分配及多次分配。富邦證券舉例，富邦台灣 50 ETF 的收益分配每年二次，富邦美債系列 ETF 及富邦美國特別股都是季配，富邦印度及富邦 NASDAQ 等標的，則是以參與巿場投資為訴求，收益則採不分配，滾存於淨值中。

如何運用 ETF 來理財呢？ETF 是定期定額買基金或買零股外，另一種小錢投資的好工具。其具備低成本、交易簡便、資訊透明、風險分散等特性，富邦證券表示，定期定額投資 ETF 單筆每月最低門檻 1000 元，無論小資族或一般投資人都可以依照自己的能力存錢，且因為門檻低，投資人更容易分散投資標的，或是分散進場時點至每月三次的扣款日期 (6 日、16 日及 26 日)，以停利不停扣的紀律操作，打造資產池儲備退休金。

在投資稅務上，富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，買賣國內投信所發行的 ETF，資本利得屬於證券交易所得，現行停徵所得稅。以富邦印度 ETF 或富邦美國特別股 ETF 為例，出售利得均無須申報所得稅。

而配息則區分所得來源的類別，受益人依所得類別分別申報綜合所得稅或最低稅負。以富邦美國特別股 ETF 為例，配息來源是海外的營利所得及海外的其他所得，要計入受益人當年度的海外所得計算。而富邦台灣 50 ETF，主要的配息來源是國內的營利所得，及少部分停徵的證券交易所得等，應稅部分計入受益人的股利所得申報，停徵的部分則不必申報。