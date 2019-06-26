〈理財〉新婚夫妻理財觀念要變 從三大面向著手

中國信託商業銀行表示，6 月結婚旺季後，緊接著要面對的就是從單身到成家的身分轉換，其理財觀念也應該跟著改變，共同理財、規劃保單以降低人生風險，是新婚夫妻不容忽視的課題。中國信託建議，夫妻可以從共同掌握收支管理、保單檢視、所得申報三大理財關鍵面向，建立理財規劃的共識與完善風險管理作後盾，逐步建立夢想家庭。

中國信託商業銀行表示，夫妻間首要任務是做好收支管理，落實專款專用。中國信託銀行建議自行檢視收支占比，以家庭月收入新臺幣 8 萬元的雙薪家庭為例，扣除每月家庭日常生活開支花費、年度費用（如保費、稅金）後，儲蓄率至少占三成；此外，將每月儲蓄的錢，分別存入退休、醫療健康、子女教育等三個帳戶，落實專款專用，方便檢視、追蹤是否達成目標。

再者為檢視既有保單，中信銀行提醒，婚後雙方務必共同檢視保單，適時調整保障項目與額度，保障內容首重家庭基本壽險保障、大額醫療保障（包含癌症、重大疾病）與失能保險規劃，依據家庭生活開銷與負債狀況，將夫妻雙方保障額度調整至合適水準。

中國信託進一步指出，壽險額度總和為基本家庭責任、貸款／債務、給家人更多照顧三項費用加總。其中，基本家庭責任的額度，應至少能保障家人未來逾 10 年的生活費用。此外，在預算有限的情況下，可利用定期壽險低保費、高保障的特性，搭配醫療險與意外險附約，架好風險基礎防護網。

此外，無論是已投保或準備購買的保單，隨著人生階段的改變，中國信託都建議，應該要定期檢視保單與保單受益人。

而所得申報部分，中國信託表示，未來申報所得時，依《所得稅法》規定，夫妻應合併申報所得稅，但結婚當年度的所得稅可自由選擇「合併申報」或「分開申報」，倘若一方有較高的自用住宅貸款利息支出可列舉扣除時，可藉由合併申報，減少兩人應納稅額；如雙方薪資所得高，則分開申報比較有利，可個別享有薪資所得特別扣除額新臺幣 20 萬元的額度，建議夫妻雙方先行試算後，選擇較有利的申報方式。

