〈三星減LCD產能〉市場競爭大 面板廠今年仍具挑戰

三星有意將旗下 LCD 面板產線轉為生產 OLED 面板產線，以因應市場競爭與面板價格跌價狀況，IHS Markit 顯示部門研究總經理謝勤益表示，台灣面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 近期也積極瞄準客製化、高單價產品，但今年對台灣面板廠來說，仍是相當有挑戰的一年。

謝勤益表示，受到中國面板廠不斷開出新產能，加上面板價格跌落，面板產業競爭激烈，友達、群創雙虎首季表現皆不如市場預期，營業利益率甚至來到 - 7%、-8% 水準。

友達第 1 季營收為 667.05 億元，季減 13.47%，較去年同期下滑 10.4%；群創第 1 季營收為新台幣 599.24 億元，季減 17.05%，年減 10.24%，為近 3 年新低。

觀察面板產業下半年表現，謝勤益表示，主要分為 3 個區塊，第 1 個區塊是電視面板，雖然電視面板現階段對各大面板廠來說都在虧錢，但也不能不跨入，只求虧少一點，他也表示，若不多樣化布局，可能淪落成為日本 JDI 現在尋求外界金援的狀況。

另外，在筆電及顯示器面板上，謝勤益表示，友達、群創都轉往電競面板等高單價產品發展，主因是在手機面板等產品，在中國廠商積極搶進下，市場競爭大。

隨著中國面板廠步步進逼，友達、群創日前分別表示，將投入客製化、智慧製造發展，也展出創新產品，謝勤益表示，包含車用、AR、VR、miniLED 等新產品的布局，至少要 1-2 年才會有成效出來，因此今年整體對於台灣面板廠來說，是相當具有挑戰的一年。