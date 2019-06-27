蘋果出手！JDI財務黑洞有解？

根據日刊工業新聞在週四 (27 日) 的報導，美國蘋果 (AAPL-US)，將提高在日本經營重建中的中小型面板廠，JDI(6740-JP) 方面的面板訂單。而另一方面，蘋果也將減少向中國面板供應商的下單量。

由於美中貿易戰的升溫，目前多家美國科技大廠，都在避免自家產品於中國生產。蘋果的這項動作，一方面回避了這個問題，而另一方面也對合作夥伴的 JDI 伸出了援手。

(圖片：Investing.com)

蘋果計畫到 2020 年左右，逐漸減少在 iPhone 上頭使用中國生產的面板，並將面板訂單轉向 JDI。而目前蘋果的主要面板供應商則有 JDI、韓國 LG 顯示 (LG Display)，以及夏普 (6753-JP)。

目前各家面板廠的前期製程，雖都在日本或韓國進行，但是在模組化等較花費人力的後期製程，則多在中國當地進行。

由於 JDI 在菲律賓擁有後期製程工廠，因此推測 JDI 會將中國的部分製程，移往菲律賓。

而 JDI 在日本石川縣的白山工廠，目前的稼動率趨近於零，並打算在 2019 年 7 - 9 月暫停生產。但是如果來自蘋果的訂單增加，也勢必影響未來的停工決定。

WSJ 在 2019 年 6 月 18 日的報導中提到，蘋果正考慮出手拯救 JDI 的財務黑洞，指出 JDI 在當週與蘋果談判再融資與債務豁免計畫，包括債務豁免、保證訂單，以及投資約 1.85 億美元。

另外在 2019 年 4 月時，TPK-KY 宸鴻 (3673-TW)、富邦蔡家之私人投資公司「CGL」，以及中國嘉實基金管理有限公司 (Harvest Fund) 所共同組成的台中聯盟「Suwa Investment Holdings, LLC」，原表示將向 JDI 挹注 800 億日圓的資金。但是到了 6 月，TPK 及蔡家先後退出，另傳香港的對沖基金「Oasis Management」將遞補資金缺口，800 億日圓的資金援助目標不變。

然而從 2018 年度的 JDI 業績來看，有超過 6 成依賴蘋果，在未來則可能更加的仰賴來自於蘋果的訂單。