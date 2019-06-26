摩根大通警告：這次美股反彈有問題

摩根大通週二 (25 日) 指出，這次美股反彈有問題，可從週期性股票與小型股嗅端倪。

摩根大通圖表分析師 Jason Hunter 週二在一份報告中指出，標普 500 指數即將在至少 10 年內實現上半年最佳表現，道瓊平均指數創 1938 年以來最好的 6 月份，但這令人印象深刻的美股反彈似乎不太對勁。

Jason Hunter 解釋：「從非必需消費品到科技板塊，通常與經濟增長掛鉤的週期性股票未能收復 5 月份失地，只有消費品和公用事業類股等防禦類股確認標普 500 指數的新高。」

Jason Hunter 表示：「在我們看來，標普板塊間的分歧只能在短時間內持續，而在目前的情況下，標普上行的可能性有限。」

事實上，美股 6 月強勢回歸主要是受到聯準會貨幣政策轉變，以及美中貿易協議復甦的希望所驅動，與經濟基本面沒什麼關係，企業利潤狀況持續惡化。

自去年 10 月以來，標普非必需消費品板塊的表現，一直落後於必需消費品板塊。然而，對於牛市是否能持續前行，週期性股票必須在漲勢中起領頭作用。

Jason Hunter 認為：「如果標普能夠延續整個夏季的漲勢，我們不認為週期性股票和防禦性股票之間的分歧可能持續存在。在我們看來，週期性股票需要開始跑贏大盤並帶頭走揚，不然大盤很容易遭受重大挫折。」

此外，通常也與經濟增長有關的小型股表現也發出危險的訊號。羅素 2000 指數表現不佳不僅延續近一年，而且更落後於大盤。受到貿易緊張局勢加劇，投資者紛紛拋售風險較高的股票，5 月該指數進入盤整區間。

羅素 2000 指數今年迄今表現。

技術面來看，除非羅素 2000 指數表現開始改善或突破 1600 點阻力位前，否則市場很難對這次美股反彈抱持高度信心。