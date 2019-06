【安聯投信】G20後美中貿易PK 亞洲高收益債有利基

加乘 Allocation、Alpha 跟 A-Class「A 立方」優勢,市場渾沌中的優選收益

應日本首相安倍晉三邀請,中美兩國元首即將在 20 國集團(G20)峰會碰面討論貿易爭端,自 2018 年 1 月雙雄貿易戰開打以來,改寫了全球市場氛圍,安聯投信研判,中國與美國各自有底線,面對全球貿易緊張局勢升級,預期美、歐、日央行會保持貨幣寬鬆以支持成長,受到收益率加持,亞洲固定收益資產表現可期,尤其是擁有高息收為後盾的亞洲高收益債。

習近平將於本月 27 至 29 日赴日本大阪出席 G20 峰會,並與川普會談,在川習會之前,安聯投信 26 日舉辦「亞洲投資展望記者會」,並邀請安聯環球投資亞太地區固定收益投資長陳清順(David Tan)搶先解讀 G20 後美中貿易可能如何過招,背後又隱含那些投資機會;安聯投信指出,目前中國應有三條底線:一、當協議達成時,美國對中國進口商品徵收的所有關稅均應被取消;二、美國應該向中國尋求合理的購買量;三、貿易協議中的措詞應平衡,以尊重中方主權和尊嚴;反觀美方則瞄準科技產業來壓迫中國,不少要求對中國來說實在「很難辦到」。

「在貿易戰裡沒有贏家!」陳清順分析,中美對陣以來,兩國出口水準均下滑,採購經理人指數(PMI)也降溫,市場波動在所難免,掌握高殖利率機會也格外重要,觀察息收潛力、長期報酬、企業基本面三大指標,亞洲美元高收益債此刻投資價值已經浮現。

首先,從亞洲總體經濟的角度切入,陳清順指出,政策將推動經濟增長及投資情緒回復,接下來亞洲經濟增長可能放緩,但不預期會出現經濟衰退,通貨膨脹可望受控;雖然不排除貿易爭端有解,但無協議的可能性已經上升,支撐經濟的財政及貨幣政策,將是推動亞洲整體成長的關鍵 。

再者,觀察信用評價,陳清順分析,亞債經歷年初以來的強勢表現,評價面仍具有吸引力,特別是亞洲美元高收益提供較佳的評價面,適合尋求長期較高收益的投資者,儘管廣泛的系統性風險發生機率不高,有三大事件值得投資人留心:一、全面爆發貿易戰;二、全球主要央行的政策失誤;三、政治及地緣政治風險。

此外,就收益力而言,陳清順表示,進一步比較各類資產,從 2018 年中美貿易戰開打以來,亞洲固定收益資產表現受惠於收益率的支撐,相對抗跌;不只如此,亞洲美元高收益債殖利率更以 7.67% 的表現,優於其他新興市場高收益債以及新興市場主權債。

安聯動力亞洲高收益債券基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)產品經理陳宜平表示,安聯投信在亞洲高收益債當中,發現了收益 A 立方,也就是以 A 乘 A 乘 A 打造基金:首先,是 Allocation(配置),鎖定強收益機會,採取由下而上(bottom-up)選債,國家、產業比重均不受指標指數限制;而為了掌握 Alpha(超額報酬)空間,深入鑽研發行規模較小、賣方研究報告欠缺之收益標的,持有這樣的券種,承擔適度風險,收益率往往勝過指標指數;最後,觀察 2005 年以來各類債券的總報酬率走勢,亞洲勝過其他新興債種,在資產輪動中,堪稱名副其實的 A-Class 收益。

陳清順 (David Tan) 小檔案

安聯環球投資亞太地區固定收益投資長陳清順為加拿大西門菲莎大學經濟及金融系學士,他擁有 26 年豐富的亞洲投資經驗,目前也是安聯環球投資的全球政策委員會委員之一,該委員會主要為制定安聯環球投資的策略方向;陳清順除了嫻熟於固定收益研究,也擅長總回報投資策略,投資研究專業備受肯定,2016、2018 年皆獲頒新加坡年度最佳投資總監。*

* 2018 年及 2016 年《亞洲資產管理》雜誌 Best of the Best Awards 的資料來自《亞洲資產管理》雜誌。2018 年獎項及 2016 年獎項是從國家層面評審投資總監分別在 2017 年及 2016 年的成就。

