【台新投信】全球央行齊力作多 REITs迎來長多 美國市場優先布局

全球央行紛紛轉向鴿派，ECB 總裁德拉吉表示若通膨未達目標，可能再次降息，Fed 最新 FOMC 會議，多數官員對今年降息２碼有共識，在全球二大央行帶動下，全球利率走向下行趨勢。台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，利率走降，資金將往穩健、息收佳的產品避險，對 REITs 最為有利，一旦 Fed 啟動降息循環，將為 REITs 迎來大多頭，建議投資人現階段可分批布局相關基金，尤以 Fed 利率政策轉向受惠最大的美國 REITs 優先布局。

李文孝指出，本月美國經濟數據轉弱，包括 ISM 低於預期、非農就業普通、零售數據走弱等，加上 Fed 降息機率大增，美債利率近期大幅下降至 2.１% 以下，利率期貨反映七月降息機率 100%，今年可能降息二至三碼。Fed 若啟動降息循環，從過去 30 年市場在降息期間的表現來看，美國十年期公債殖利率短時間不易上揚，將有利於收益型資產表現，REITs 可望明顯受惠。在利率大趨勢轉變下，REITs 將走出前三年升息循環的谷底，股價易漲難跌。

李文孝表示，美國 REITs(MSCI 美國 REITs 指數) 除了受惠 Fed 利率趨勢轉向外，目前股利率高達 4%，不僅優於全球股市水準，較美國十年期公債亦有高達 190bp 以上的利差，深具吸引力，且目前 P/NAV 折價幅度約達 10%，評價相對低檔，可望吸引大型機構法人、被動基金、壽險公司等納入基本資產配置，支撐股價表現。今年來主被動基金流入美國 REITs 逾 20 億美元，一反前三年大幅流出的情形，國際資金已由逐漸轉向 REITs 避險的趨勢。

【台新投信 獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書) 及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。