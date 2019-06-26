【保德信投信】降息風起 印債蓄勢待發

保德信印度機會債，嚴選優質收益、擁抱息收力，投資首選

由於市場諸多不確定性壓抑全球經濟展望，美國聯準會主席鮑威爾表示需要更寬鬆貨幣政策，市場預期美國降息機率大增。6 月份印度央行再度降息一碼，且印度官員表示將會持續以寬鬆政策支持經濟成長。保德信投信認為，全球降息風起，這將有利於債券市場表現，印度債券擁有高息收優勢，預期市場資金將會持續湧入印度債市，後續印度債券將會有所表現。

保德信印度機會債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人張世東表示，印度經濟增長主要係以民間消費為主，民間消費佔所有經濟增長高達 6 成比重，和其他以出口為主亞洲國家相比，印度經濟增長較不易受到貿易戰影響。此外，美中貿易戰短期內難以落幕，印度具有龐大內需市場與年輕勞動力優勢，在美中貿易爭端取得有利位置，吸引全球大型企業跨國佈局，陸續將廠房移轉至印度市場。

印度新政府未來五年將持續加強經濟發展與改革，新政計畫主要透過三大途徑來創造就業，印度政府將從建築、服飾與旅遊方面來增加就業機會。此外，印度政府打算新造兩條鐵路作為貨運走廊，預估印度鐵路運貨量可望至 2032 年可提升兩倍，根據莫迪智庫透露，莫迪新政藍圖可望推動印度 GDP 成長兩倍至 5 兆美元，張世東預期「莫迪經濟學」將在未來五年發光發熱。(資料來源：The Economic Times，2019/05/26，保德信投信整理)

美中貿易戰促使全球供應鏈洗牌，印度成為全球大廠投資焦點，不僅日商加碼，台灣大廠也積極佈局。印度不論去年或是今年第一季，都成為外資主要投資的市場。未來相當看好印度下個十年投資重鎮。此外，張世東指出，自莫迪勝選後，外資全力搶進印度債券市場，本月以來淨流入印度債勢 1062.6 百萬美元，年初迄今共流入 1298.3 百萬美元，國際資金爭相卡位，選後行情投資契機，加持印度債市持續看俏。(資料來源：Bloomberg，2019/06/19，保德信投信整理)

張世東指出，印度企業強而有力獲利成為堅實基本面後盾，近十年來高評等企業債違約率維持低檔，印度債券吸引力魅不可檔。相較於其他新興國家地緣政治風險高，印度不僅經濟強勁擴張，體質也相對健全。以目前總體環境來說，國際多空反覆不定，若要參與印度長線成長潛力，印度債券將是首選。張世東認為，美中貿易爭端有利於印度發展「印度製造」的戰略地位，莫迪連任所推動政策將吸引外資進場，這些都有利於印度債券未來表現，國際雜音未見淡化前，市場波動在所難免，不如佈局印度債券掌握印度長線投資契機，同時爭取收益來源、強化資產耐震度。

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