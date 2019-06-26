

◆盤勢分析

1. 美聯儲主席鮑威爾強調觀望立場暗示 7 月份不一定降息，以及美國 6 月消費者信心指數下降至 121.5，創 2017 年 9 月以來低點，再度拖累美股，終場四大指數全數收黑，漲跌幅介於 - 0.67% 至 - 1.48%，其中以費半指數跌幅最重。

2. 量價及技術面：

3. 量能：成交量放大在千億之上，後勢要放大至 5 日均量之上才有利多方轉強。

(1) 均線：下檔支撐為月線 (約 10555 點附近)，上檔壓力約為 10850 點附近。

(2) 技術指標：KD 高檔死亡交叉，提防短線回補 6/19 缺口。

(3) 觀盤指標股：2330 台積電能否守穩 6/18 低點並完成填息。

(4) 櫃買指數下跌 0.93%，收在 136.06 點，相對集中市場弱勢。KD 死亡交叉，短線支撐為 134 點附近，壓力為 138 點附近。

4. 觀盤重點：台股昨日呈現開平走低，2330 台積電下跌並出現貼息，拖累電子分類指數及大盤指數下跌，今日台股若因美股昨晚下跌拖累而回檔，則成交量必須再度量縮不宜出現帶量下殺，由於市場靜待周末 G20 會議結果，呈現觀望氣氛濃厚，追價意願較薄弱，預期短線上指數空間在季線附近作區間震盪機會較大。選股方向可留意半導體、遊戲、營建、食品、生技、水泥、運動休閒、高殖利率股等。

5. 台灣前兩大半導體矽晶圓廠 6488 環球晶、6182 合晶昨日同步看淡市況，預期受美中貿易戰等不確定因素升高影響，半導體矽晶圓庫存恐再調整二季。

6. 三大公股行庫董座同步看好房市景氣、持續衝刺房貸業務。台灣銀行董事長昨日表示，房市景氣維持「穩定」；土地銀行董事長則說，台商回流為房市短期利多，預期房價與房貸承作量均會上漲；5880 合庫金控董事長認為，房市已脫離谷底、盤整向上，近期房市價量齊揚，回溫情況仍屬「健康」。

7. 台灣經濟研究院 25 日發布最新景氣動向廠商調查報告，製造、服務及營建等三大產業營業氣候測驗點走勢持平甚至走升，台灣經濟研究院長表示，大多數廠商觀察未來景氣的悲觀程度，「沒有想像大」，同時，內需市場正在支持景氣走好，零售、餐飲業暢旺，政府的政策刺激方案也帶動整體經濟情勢。

8.2454 聯發科推出全新曦力 P65 手機晶片，並持續採用 12 奈米製程，且在人工智慧效能上相較上一代產品提升兩倍，預期將全面搶攻下半年 OPPO、Vivo 及小米等中國大陸品牌市場。聯發科表示，P65 目前已量產，終端產品將於 7 月份上市。

