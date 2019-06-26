台股盤前—季線之上若能有效止穩 有利延續多方格局

台股昨 (25) 日開平高盤後，盤中一路下修，一度跌破 10700 點關卡至 10693 點，終場下跌 72.73 點，以 10706.72 點作收，成交值連 2 日跌破千億元。法人指出，台股均線均偏向多方，仍屬偏多強勢整理格局，惟美股周二收黑將使台股今日承壓，目前下檔支撐看季線，大盤若能在季線之上有效止穩，將有利延續多方格局。

外資摩根大通、滙豐證券出具最新報告「減碼」台股，摩根大通預期，美中貿易戰將壓抑台灣實質經濟成長，今年增速恐不保「2」；滙豐證券則下調台股目標，指數由 10880 點降至 10400 點。兩大外資今年來均保守看待台股，此次在 G20 結果尚未明朗前，先出具報告重申「減碼」台股，顯示認為貿易戰對台灣的衝擊大。

市場消息方面，國內兩大半導體矽晶圓廠環球晶與合晶，同步保守看待市況，環球晶董座徐秀蘭表示，預期客戶端庫存將在第 2 季達高峰、第 3 季起逐季緩降，而環球晶第 2 季營運可能較第 1 季小幅下降，下半年市場不確定因素仍存在，全年估營收成長幅度將較原先預期縮減；合晶則認為，下游客戶庫存調整得到第 3 季才可望去化完畢，並從第 4 季起逐步回溫。在兩大廠釋出庫存待去化消息下，市場預期，第 3 季半導體傳統旺季效應恐有壓。

旭隼董事長謝卓明昨表示，儘管美中貿易紛爭導致市場不確定性因素高，但公司強力拓展新客戶，積極爭取中東、非洲、拉丁美洲等地新訂單，今年業績可望不受貿易戰影響，再創新高，年增率可望超過 1 成。

華航看好未來 20 年全球旅運人次持續成長，繼 5 月董事會通過以租機方式引進 14 架 A321neo 後，昨再確定 11 架 A321neo 以及三架 777F 貨機機隊採購計畫，總金額 24.81 億美元，2021 年將陸續交機。

法人指出，新台幣維持升值趨勢，且台股均線均偏向多方，雖然昨日回測，但仍屬偏多強勢整理格局，惟美股周二收黑將使台股今日承壓，目前下檔支撐看季線，大盤若能在季線之上有效止穩，將有利延續多方格局。

