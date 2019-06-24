美中貿易戰拖累 5月批發業營業額年減5.7% 6月恐續負成長

經濟部統計處公布 5 月批發、零售及餐飲業營業額最新統計，由於記憶體等電子零組件價格持續下跌、外銷需求降溫，以及國際原物料價格走跌等因素，導致 5 月批發業營業額年減 5.7% ，預估 6 月恐持續負成長。

根據統計， 5 月批發業營業額 8518 億元，年減 5.7% ，其中機械器具批發業年減 5.1% ，主因記憶體等電子零組件價格持續下跌；建材批發業因鋼品外銷需求減少，年減 12.9% ；化學業年減 9.3% ，主要受到石化產品出口減少及售價下跌的影響；汽機車批發業年減 5.7％ ，則因去年同月改款新車銷售佳，比較基數較高所致。

零售業的部分， 5 月營業額 3195 億元，年增 3.0% ，其中電子購物及郵購業，因為母親節檔期熱銷及 3C 新品開賣帶動業績成長，年增 8.4% ；綜合商品零售業之百貨公司因為新商場加入營運，加上精品銷售創佳績，年增 6.0% ；超級市場則是因展店及集點換購活動，年增 6.2% ；量販店因獨賣商品熱銷，加上線上銷售業績成長，年增 5.8% ；汽機車零售業因新車上市，年增 6.9% ；而便利商店因天候多雨，飲料銷售減少，僅年增 0.7% 。

餐飲業方面， 5 月營業額 679 億元，年增 5.2% ，其中餐館業受到母親節聚餐商機挹注，加上業者拓展據點，年增 6.1% ，飲料店業年增 0.2% 。

經濟部最新統計，5 月零售業營業額 3195 億元，年增 3%。(圖: 經濟部統計處提供)

展望 6 月，經濟部表示，由於美中貿易紛爭未決，衝擊全球經濟成長動能，外銷需求降溫，加上國際原物料價格走跌，預估批發業營業額年增率續呈現負成長。

零售及餐飲業則逢端午節連假及畢業季商機，以及進入夏日消暑商品需求旺季，預期零售及餐飲業營業額年增率將持續成長。