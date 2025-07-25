鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-25 11:26

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近來海外股票 ETF 兩大類飆股值得關注，包括受惠川普科技政策及陸港股市，比較近一年漲幅，太空防衛代表第一金太空衛星 (00910-TW) 突破 7 成，遙遙領先所有海外 ETF，比特幣今年以來屢創新高，加密貨幣代表國泰數位支付 (00909-TW) 亦表現不俗，值得注意的是，前十檔績優海外 ETF 當中，陸港股相關 ETF 就占了 6 檔。

川普政策概念股加持00910年漲逾7成 6檔陸港股ETF逆襲擠進前十強。(圖：shutterstock)

第一金太空衛星 ETF，昨日漲幅逾 2%，表現亮麗，其追蹤指數為 Solactive 太空衛星指數，23 日成份股全速反彈，包括 Intuitive Machines 上漲 18.53%、EchoStar 漲 5.30%、火箭實驗室漲 4.84%、星球實驗室漲 3.94%、Redwire 漲 3.42%，三菱重工亦漲勢強勁。

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比較海外 ETF 近一年表現，00910 漲幅高達 71.31% 獨占鰲頭，富邦恒生國企 (00700-TW) 44.03% 居次，中信中國 50(00752-TW)35.44% 位居第三，此外，台新 MSCI 中國 (00703-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)、復華中國 5G(00877-TW)、富邦中証 500(00783-TW) 等 4 檔陸股 ETF 也擠進前十名當中。

而 00909 近一年漲幅 35.44% 居第六名，唯一純美股代表則是統一 FANG+(00757-TW) 漲幅 21.69%，亦表現不錯。

製表：鉅亨網記者陳于晴

法人表示，太空衛星個股主要受惠川普太空科技及航太通訊政策，近期大量需求湧入，訂單及營運業績上揚。第一金太空衛星經理人曾萬勝說明，Intuitive Machines 目前主要在發展月球登陸機，股價表現受惠川普政府正在起草放寬對商用火箭發射的環境審查流程，有助未來新技術推進流程效率及成本管控等。

此外，如火箭實驗室、星球實驗室及 Redwire 等，三家公司皆受惠美國太空預算成長，國防及商用雙重需求擴張，政策及企業訂單推升股價表現。

曾萬勝指出，各國政策及國防訂單湧入，火箭實驗室持續推進與美國太空總署及歐洲太空總署推動 Electron 火箭發射、Neutron 中型火箭開發實驗等；Redwire 則在小型太空設備及無人機發展上，持續有新的推進，承接 NASA 月球 Gateway 及歐太空總署太空機具整合計畫，下半年太空衛星成長動能持續可期。