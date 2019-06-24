美國網攻伊朗失敗 川普有意展開美伊對談

伊朗通訊部長 Mohammad-Javad AzariJahromi 週一 (24 日) 推文證實美國確實網路攻擊伊朗，但最終失敗了。伊朗稱如果美國解除制裁並提供新的誘因，可能願意與美國討論新的讓步。

近日外媒報導，美國總統川普上週四 (20 日) 放棄了空襲伊朗的報復行動，轉而下令美國網路司令部，對伊朗軍用控制武器電腦系統，進行網路攻擊，癱瘓了伊朗的飛彈發射系統。

據稱，美國網戰司令部 (US Cyber Command) 主導這項秘密行動，是川普針對伊朗擊落美國無人偵察機一事，進行的報復攻擊。

伊朗通訊部長 Mohammad-Javad AzariJahromi 週一推文回應美國網路攻擊來勢洶洶，但最終沒奏效。

伊朗通訊部長稱美國網攻伊朗失敗。(圖片：翻攝推特)

Mohammad-Javad AzariJahromi 寫道：「我不得不說，媒體詢問是否美國網攻伊朗的效果。長期以來，網路恐怖主義持續進攻伊朗，包括 Stuxnet 病毒 (美國與以色列研發電腦病毒) 以及單邊主義的制裁，我們的防火牆去年阻絕了 3300 萬次攻擊。雖然他們付出了很多努力，但沒有成功。」

美伊將展開對談？

伊朗擊落美國無人偵察機後，川普揚言將對伊朗進行新制裁，且不排除軍事行動，而白宮將在美東時間週一 (24 日) 稍晚公布新一波大規模制裁伊朗措施。

美國與伊朗緊張局勢升溫之際，兩國週一 (23 日) 皆釋出消息有意進行談判，但都要求另一方必須首先採取行動。

美國伊朗問題特別代表 Brian Hook 稱，2015 年核子協議存在缺陷，德黑蘭需要削減其核計畫和導彈計畫。

伊朗總統羅哈尼顧問 Hesameddin Ashena 週一透露，伊朗可能願意和美國談判，只要美國願意提出新的讓步。

Hesameddin Ashena 稱，美國必須解除自去年放棄該協議以來重新實施的制裁，否則不可能進行任何協商。

Hesameddin Ashena 推文寫道，美國若想要伊朗做出比 2015 年核子協議 (JCPOA) 還要多的妥協，白宮也應該提出比 JCPOA 更多的誘因，並附帶國際保證。

Brian Hook 對此回應，這是伊朗對外交壓力做出暴力反應。伊朗可以坐到談判桌前，或者看著自己的經濟繼續崩潰。

Brian Hook 表示，川普是一位非常願意坐下來談的總統，我認為人們應該問的是為什麼伊朗拒絕外交談判？

伊朗外交部發言人 Abbas Mousavi 週一表示，德黑蘭並不想要造成 (中東) 緊張局勢及其後果。