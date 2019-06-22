美伊若開戰 投資者該做些什麼？

若美伊真的開戰了，美股投資者不應感到恐慌，專欄分析師 Mark Hulbert 週五 (21 日) 建議，最好的做法就是按兵不動，因為這是一個完全合理的反應。

為了報復美軍無人機擊落，美國總統川普一度下令停止出兵攻打伊朗，但週五 (21 日) 川普推文稱，為了避免傷亡，故攻擊行動最終喊停。

專欄分析師 Mark Hulbert 週五 (21 日) 發布一篇文章表示，若美伊真的開戰了，美股投資者不應感到恐慌，並不是因為兩軍駁火不會導致美股暴跌，而是從歷史的角度看來，開戰 6 個月後，美股很有可能會高於戰爭爆發前的水準，故在恐慌中拋售可不是個好主意！

Mark Hulbert 稱美伊開戰的可怕預想背景下，考慮投資組合可能都不適合，最好的做法就是按兵不動，因為這是一個完全合理的反應。

Mark Hulbert 參考 Ned Davis Research (NDR) 1900 年以來地緣政治危機綜合資料庫，分析得出的結論推斷：「市場對戰爭危機爆發的立即反應是，道瓊工業成分股平均價格下跌 6.8%，相當於目前道瓊指數下跌約 1750 點。」

雖然這些損失不容小覷，但平均而言，市場很快就復甦了。危機爆發後，道瓊跌至低點後的 3 個月，道瓊指數平均只比危機爆發前低了 2.0%。暴跌低點後的 6 個月，道瓊指數平均比危機前高出 1.6%。

危機爆發、道瓊跌至低點後的幾個月，該指數平均漲跌幅表現。(圖片：翻攝 NDR)

但也有例外的例子，好比 1973 年 10 月阿拉伯石油禁運引發的一場地緣政治危機，這場危機可能與可能發生的美伊戰爭最為相似。

當時，石油輸出國組織 (OPEC) 成員國停止向支持以色列的國家 (包括美國) 出售石油。據 Ned Davis Research 統計數據，在禁售宣布後道瓊跌至低點，該指數暴跌了 18.6%。6 個月過去，道瓊仍未見起色，比禁售前低 12.6%。石油價格最終翻了兩倍，直到 1974 年 3 月。

Mark Hulbert 解釋，但美股確實從其後期低點再度恢復，即便沒有收復先前的全部跌損，所以恐慌拋售是一個壞主意。

專欄分析師 Mark Hulbert 稱，若投資者認為戰爭危機導致的波動，是完全不可忍受的，建議投資者現在就應該拋售持股，而不是等到戰爭爆發市場暴跌過後。