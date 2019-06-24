川習會即將登場 夏季股市氣氛 就看兩人這一會

股市多頭可能會發現，今年夏季的走勢，全看川普總統與中國國家主席習近平於本週稍後在日本 G20 高峰會上相互交手，會有什麼結果。

5 月，中美兩國的貿易戰，步步都讓人難以預料。然而，6 月底，川習會即將舉行，投資人也已變得較為樂觀，預期這兩位領導人至少會讓貿易緊張稍微減緩一些。

位在紐奧良的 Villere 公司的基金經理人珊廸 (Sandy Villere) 說， 如果這次會晤結果讓人失望，確定貿易戰拖延的時間，較預期久得多，則投資人在 7 月與 8 月恐得飽受壓力。

上週二，川普發布推文說，與習近平在電話中，相談甚歡，並宣布計畫在由 6 月 28 日開始在大阪舉行的 G20 高峰會上，進行一次較長時間的會晤。川普這番談話，引發了對高峰會的預期，也舒緩了對貿易戰的恐懼。

Danske 銀行首席分析師梅仁 (Allan von Mehren) 在發布的報告中說：「我們認為川普打電話給習近平，是在貿易戰中的小幅讓步。這顯示他急於在 G20 高峰會中，與習近平會晤。我們現在預期，會晤結果出現停火並恢復貿易談判的機率，高於 50%。」

5 月，川普指控中國收回早先談判的承諾，因而提高了自中國進口商品的關稅，並威脅將再對其餘自中國進口的商品，加徵關稅，股市因而大幅回檔。美國還將中國科技公司華為列入黑名單中，禁止取得美國技術。北京則威脅進行報復。這次的僵局，引發了投資人擔憂貿易戰升高，可能對全球經濟成長與企業獲利構成重大危險。